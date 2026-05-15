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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】あれもこれも玄関に集約した斬新ワンルームを内見！」と題した動画を紹介した。動画では、全室が「バルコニー玄関」という奇抜なコンセプトを持つ東京都大田区の新築ワンルームアパートを紹介し、その常識を覆す間取りの魅力に迫っている。



ゆっくり不動産氏は、通常のワンルームマンションに多い「北玄関・南バルコニー」という定石を崩した同物件の設計を「常識をぶち破る発想」と高く評価。約20㎡の1部屋目では、玄関ドアを開けるとウッドデッキ調のテラス風バルコニーが広がる様子をレポート。デッキチェアを置いたり、細身のテーブルセットでヨーロッパ風にしたりと様々な使い道が考えられ、「ワンルームなのに余白を楽しめる暮らしというのはなんとも素敵」と、その開放感を絶賛した。



室内に足を踏み入れると、モルタル風の床にステンレス製の壁付けキッチンが設置された「いきなりキッチン」が登場。壁一面のオープン収納など、住む人のセンスで見せ方を変えられる自由度の高いレイアウトの可能性を提示している。



さらに、約25㎡の2部屋目も紹介。玄関スペースになぜか3つのドアが密集する「大型店舗の搬入口」のような不思議な構造に驚きの声を上げた。室内には急勾配の壁が特徴的な屋根裏部屋風のスペースが広がり、「グランピングテントの中にいるような気がしてきた」と独特の心地よさを表現。「秘密基地っぽい感じでなんだかワクワクする」と語り、可動式の棚をテレビ台や趣味のディスプレイスペースとして使うなど、遊び心をくすぐる空間の活用法を提案している。



効率性を追求しがちなワンルームアパートにおいて、あえて玄関とバルコニーを一体化させることで、居住者に「余白」と「遊び心」を提供する本物件。単なる生活空間にとどまらない、住む人の想像力を掻き立てるユニークな部屋探しの視点として、大いに参考になる内容である。