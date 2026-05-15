松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』に、実力派俳優の玉山鉄二と塩野瑛久の出演が決定！主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる想いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。

本作の主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

玉山が演じる佐倉泰輔は、麻里子の見合い相手。祖母との縁で出会い彼女に一目惚れする。また、警視庁捜査一課の刑事として麻里子の周囲で起きる不審な出来事を追っており、恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在となる。

当記事では、玉山のコメントを紹介。

■玉山鉄二 コメント

Q.愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

とてもピュアで穏やかなラブストーリーというメロディーラインの中に、鋭いノイズのような緊張感が走る。

新しいアプローチのラブサスペンスだと感じました。

Q.麻里子に一目惚れし誠実に向き合いながら、刑事として事件も追う佐倉泰輔という役を演じる上で、意識していることを教えてください。

企画プロデュースの青木さんとは昔からの同志ですので大きな信頼があります。

今回は自分の中ですべてを作品に委ねることで、どのように表現されていくかを楽しみにしたいです。

刑事役として、人間性や誠実さを大切に演じながら、この物語に緊張感を与えられる存在になれたらと思います。

※佐倉泰輔（さくら・たいすけ/43） … 玉山鉄二

麻里子の祖母・昭子を、街中でたまたま助けたことがきっかけで気に入られ、麻里子とお見合いをすることになる。最初は乗り気じゃなかったが、彼女を見た瞬間に一目惚れし、真剣交際を望み、麻里子に誠実にアプローチしていく。一途で、たまに真面目すぎる硬派な人物。警視庁捜査一課の刑事で、麻里子の周りで起きている不審な事件を調べている。