開催：2026.5.15

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 9 - 4 [タイガース]

MLBの試合が15日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。

1回表、5番 ゲージ・ワークマン 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 NYM 0-3 DET

3回裏、8番 Ａ．Ｊ．ユーイング 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-3 DET

4回裏、6番 ブレット・バティ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 3-3 DET

5回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-3 DET、4番 マーク・ビエントス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 6-3 DET

6回裏、9番 ヘイデン・センガー 2球目をスクイズ成功でメッツ得点 NYM 7-3 DET

7回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 8-3 DET

8回表、4番 ディロン・ディングラー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 NYM 8-4 DET

8回裏、7番 マーカス・セミエン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 9-4 DET

試合は9対4でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 04:46:09 更新