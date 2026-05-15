2026年5月15日（金） MLB メッツ vs タイガース 試合結果
開催：2026.5.15
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 9 - 4 [タイガース]
MLBの試合が15日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。
メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。
1回表、5番 ゲージ・ワークマン 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 NYM 0-3 DET
3回裏、8番 Ａ．Ｊ．ユーイング 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-3 DET
4回裏、6番 ブレット・バティ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 3-3 DET
5回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-3 DET、4番 マーク・ビエントス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 6-3 DET
6回裏、9番 ヘイデン・センガー 2球目をスクイズ成功でメッツ得点 NYM 7-3 DET
7回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 8-3 DET
8回表、4番 ディロン・ディングラー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 NYM 8-4 DET
8回裏、7番 マーカス・セミエン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 9-4 DET
試合は9対4でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで2勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-15 04:46:09 更新