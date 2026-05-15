お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が14日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。「40歳芸人あるある」を明かした。

この日は「意外と40歳いってる芸人」が集まってトーク。向井は「絶妙な年齢なので、大御所の方に最近の一番新しいトレンドを教えるっていう番組のコーナーMCとか、ちょうどやらせてもらったりするんですけど、とうの昔に、俺もわからないんです」告白。

「FRUITS ZIPPERさんとCANDY TUNEさん、二分の一でしゃべっているんです。CUTIE STREETさんが入ってきたら三分の一です。どれか当たれ！と思いながら」と、実はアイドルの区別がつかないと明かした。

MCのお笑い芸人・蛍原徹が「向井でそうなの？」と驚くと、「CUTIE STREET」の大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか?」は「誰なんだよっていう時に、え〜〜っと…」となってしまうと語った。

「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（39)も「アイドルがゲストで来た時に、まず周りのヤジを聞くんですよ。何言ってるんだろう、このアイドル何て名前なんだろう。待ってからヤジに行くんです」と言い、「かまいたち」濱家隆一（42）も「楽屋で覚えようとするんやけどな。顔覚えるんやけど、スタジオで顔合わせたら、誰が誰だか分からへん」と明かした。

タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）が「どの世代のアイドルさんまでは、名前と顔が一致してるんですか？」と聞くと、声をそろえて「モー娘。！」と答え、それも「4期生まで！石川梨華！」「その世代までは完璧に」などの声が上がっていた。