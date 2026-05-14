初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰するストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）が１４日、都内で会見を開き、５・２７後楽園ホール大会で約３年ぶりに同団体のリングに上がる“関節技の鬼”こと藤原喜明（７７）が出席した。「藤原組」にゆかりのあるメンバーがそろった６人タッグマッチで、船木誠勝、石川雄規と組み、高橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成と対戦する。

先月２７日で喜寿（７７歳）を迎えた藤原組長は「俺が喜寿？こんなクソジジイを引っ張り出すなって」と自虐しつつ、「一生懸命（プロレスをやりながら）今日辞めよう、明日辞めようとずっと思って、いつの間にか７７歳になっていた。僕はリングの上で死ねたら本望だと思ってます。死ぬ前にパーッと花を咲かせて消えようと、そう思ってます」と、久々の試合を前に怪気炎を上げた。

昨年は５月の天龍プロジェクトや９月の船木誠勝の４０周年記念大会などでスポット参戦していたが、先月２８日に後楽園ホールで行われた「タイガーマスク誕生４５周年記念イベント」でトークショーに登壇した際、話しの流れで久々の参戦が決まった。現在のコンディションについては、女性の名前を指折り数えながら、「昔はずいぶん腰を動かしていましたけどね、最近はずいぶん減ってます」とニヤリ。「昔は“関節技の鬼”と呼ばれていたが、今は“関節炎の鬼”と呼ばれてます。年寄りでたしかに体力は衰えてますが、テクニックは衰えてません。まだ女を喜ばせることができます」と、冗談が冴え渡った。

初代タイガーマスクの佐山総監は、新日本やＵＷＦ時代も共闘してきた藤原組長の“絶好調”ぶりに「先ほど控え室でお酒をボトル５本飲んでました。今この状態ですから、いかにコンディションがいいかがわかると思います」とジョークで同調。「試合の日は１０本くらいいくんじゃないかと危惧してます」と、マスク越しながらも笑顔をのぞかせた。