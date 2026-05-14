俳優の賀来賢人が１４日、都内で映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（穂志もえか主演、６月５日公開）の記者会見イベントにデイヴ・ボイル監督と登場した。

Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家 Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｎｉｎｊａｓ」（２０２４年）でコンビを組んだ賀来とデイヴ監督が再タッグ。共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作となっている。

プロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演する賀来は「もともと、僕は（作品に）出るつもりが実はなくて…」と告白。デイヴ監督が構成案を変更したことで出演が決まり「結果、面白い役に出会えたと思いますし、壮絶なシーンを演じる機会もないので、すごい良い思い出になりました」と振り返った。

イベントでは、一足早く観賞した観客からの質問に回答。製作会社の今後の資金繰りについて聞かれると、「現状の日本では製作委員会方式（単独ではなく複数の企業が出資し著作権を共有する方式）が主流で、今回はそれを取ってないんですが、何回もできるわけじゃない。予算も頭打ちになるだろうし。海外のチームやスタジオと組んで、大きな作品、規模感でやるにはどうしたらいいかを模索している最中です」と明かした。