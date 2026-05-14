【新潟グルメ】コスパ良すぎ！飽きが一生来ない!?透き通ったスープの「ラーメンA」【新潟市南区】
2025年3月にリニューアルオープンした『ラーメン屋！まんぷく』。
元々43年続いたラーメン店でしたが、店を閉めると聞いた常連客・山本真一さんがあまりの恋しさに･･･店長になることに！伝統の味が守られることになりました。
店のウリは〝コストパフォーマンス〟！ラーメンにサイドメニューを付けても約1000円で食べられると、通いやすい価格設定が心強いです。
定番は、先代からの一番人気「ラーメンA(あっさり)(650円/税込み)」。
透き通った美しい醤油スープに細麺、チャーシュー・メンマ・ネギが乗ったシンプルな一杯です。スープは鶏ガラでダシを取り、チー油で甘みもプラス。細麺によくからみ、食べているうちにもう次の一口が欲しくなる絶妙なあっさり具合い！レシピごと引き継いでいるので、昔ながらの変わらない味がここにあります。飽きが一生来ない味で、毎回これしか頼まない人も続出しています。
もうひとつのロングセラーが「ラーメンB(ブラック)(750円/税込み)」。
その名の通りスープの色が濃く、ラーメンAとは路線の違う一杯。スープは、Aと同じですがかえしが違い、ぐっとくる濃いめの醤油にショウガが効いて心地よい辛みもあります。麺は太麺で食べ応え抜群です。
さらに楽しみたい方には、トッピングもおすすめ。まさかの〝ALL50円〟でチャーシューや背脂・ショウガ・納豆などが追加できちゃいます。
「半チャーハン」「ネギ丼」「炙りチャーシュー丼」などのご飯系のサイドメニューをはじめ、唐揚げ・あじフライ・冷や奴などのおつまみも魅力的。
ちなみに〝店長スマイル〟はいつでも0円！つねに笑顔でとにかく優しい店長のラーメンを食べると、気づけば自分も笑顔になってしまいます。
◇ラーメン屋！まんぷく
新潟県新潟市南区戸頭2509-1
問い合わせ先｜025-373-4243
営業時間｜
11:00～14:00／17:00～20:30 L.O.
※日曜・祝日7:00～10:00のみ「朝ラー」あり
定休日｜水曜
元々43年続いたラーメン店でしたが、店を閉めると聞いた常連客・山本真一さんがあまりの恋しさに･･･店長になることに！伝統の味が守られることになりました。
店のウリは〝コストパフォーマンス〟！ラーメンにサイドメニューを付けても約1000円で食べられると、通いやすい価格設定が心強いです。
透き通った美しい醤油スープに細麺、チャーシュー・メンマ・ネギが乗ったシンプルな一杯です。スープは鶏ガラでダシを取り、チー油で甘みもプラス。細麺によくからみ、食べているうちにもう次の一口が欲しくなる絶妙なあっさり具合い！レシピごと引き継いでいるので、昔ながらの変わらない味がここにあります。飽きが一生来ない味で、毎回これしか頼まない人も続出しています。
もうひとつのロングセラーが「ラーメンB(ブラック)(750円/税込み)」。
その名の通りスープの色が濃く、ラーメンAとは路線の違う一杯。スープは、Aと同じですがかえしが違い、ぐっとくる濃いめの醤油にショウガが効いて心地よい辛みもあります。麺は太麺で食べ応え抜群です。
さらに楽しみたい方には、トッピングもおすすめ。まさかの〝ALL50円〟でチャーシューや背脂・ショウガ・納豆などが追加できちゃいます。
「半チャーハン」「ネギ丼」「炙りチャーシュー丼」などのご飯系のサイドメニューをはじめ、唐揚げ・あじフライ・冷や奴などのおつまみも魅力的。
ちなみに〝店長スマイル〟はいつでも0円！つねに笑顔でとにかく優しい店長のラーメンを食べると、気づけば自分も笑顔になってしまいます。
◇ラーメン屋！まんぷく
新潟県新潟市南区戸頭2509-1
問い合わせ先｜025-373-4243
営業時間｜
11:00～14:00／17:00～20:30 L.O.
※日曜・祝日7:00～10:00のみ「朝ラー」あり
定休日｜水曜