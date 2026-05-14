お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを発表。この日配信のニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」でも報告した。

インスタグラムでは「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」とベビーを抱いてほほ笑むショットを投稿。

ポッドキャスト番組は「いやあ…ハハハ」と言葉にならない田中の声から始まり、「子供が生まれたのよ」とうれしそうに報告。相方・山根良顕が「ええ!?妊娠したとかも聞いてなかったけど」と驚くと「生まれたのよ！」と繰り返し、「おめでとう！良かったね〜」と祝福された。

出産には立ち会ったといい、「最後はスポーンと出てきた。桃太郎みたいな感じで取り上げてくれて、高く上がった！みたいな。オギャー、オギャーみたいな声が出て、泣いちゃったな俺も」と振り返る。「苦しい奥さんを見てて、生まれてよかったみたいなのと、十月十日って長かったし…やっぱ長いね。やっぱり待ちわびたっていうのがあるから。50越えての子供だからか涙もろいからさあ、泣いちゃう。孫でもおかしくないぐらいの」と話した。

山根から子供の名前を尋ねられると「嫌だよ！何で言わなきゃいけないんだ！」とすかさずツッコミ。「みんな隠すだろ。そんなバンバン言うのは辻ちゃんとかだから」と笑い、「子供が大きくなって出てもいいかみたいに自分で判断できるようになったらそれはいいんだけど。今の時点では決められない」と説明した。

性別は男の子だと明かし、「それは言っていいんだ？」と聞く相方に「田中で男の子って無限にいるから、大丈夫だろうっていうことで」と笑う。

ベビーのおむつ替えもしているそうで「今日も抱っこしてたら“ブルブル！”って音がして、ウンチ。凄いするなあ、みたいな」とイクメンぶりも告白。「もう可愛くてしょうがない。急に俺を軽蔑するような目で見る時とかあるじゃん、見えてないけど。それも面白くて」と幸せそうに明かした。