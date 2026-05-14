お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）が、5月14日に放送された朝の情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演し、視聴者をザワつかせている。

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高橋は木曜レギュラーを担当。冒頭、MCを務める「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が話題を進める中、高橋は何やら申し訳なさそうな素振りを見せつつ、「今日、ちょっとだけ僕に触れとかないと」と切り出し、山里が「触れる？」と返すと、「あなたの……山ちゃんの同期のことで、すんごいことになってる」と、自らの騒動について言及した。

高橋といえば、ピン芸人の中山功太（45）の“告発”によって始まった「いじめ疑惑」で炎上。高橋は11日に謝罪文をXに掲載したほか、中山も12日にXで「『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」と発言を撤回したため、騒動は“解決”したはずだった。

その状況を当然知っていたであろう山里は「でも、あれですよね。2人でしゃべったんですよね？ じゃあ、もう終わりじゃないですか」と反応。これに対し、高橋は「ちゃんとしゃべってて、もう何のわだかまりもなくて、もう飯行く約束とかもできてるんです」と、和解済みであると強調した。

このようなやり取りの後、番組はいつも通り進行。だが、「本人たちとは関係ない視聴者の間で火種が残ってしまっている」と指摘するのは週刊誌芸能記者だ。

「高橋さんに対しては、《もう出てるの？》といった不満の声がSNSに噴出しているほか、このシーンを伝えるネットニュースには、《一瞬であろうとあれだけ公になったのだから本人からお騒がせしました位はあっても良いかと思った》といったコメントが付く事態となっています。実際、高橋さんが謝罪めいた言葉を口にするシーンがないまま番組は特集部分に移ってしまっており、騒動への言及が《不十分》と感じた視聴者は多かったようです」

騒動をめぐっては2人の和解後も、高橋がCMキャラを務めていた「ストッパ下痢止め」について、発売元のライオンがプロモーションへの活用を当面見合わせるとするコメントを発表。「いじめ問題」は、ひとたび騒ぎになってしまうと、当事者間で手打ちが行われても騒動は続いてしまうようだ。

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中山功太と高橋茂雄の問題は一応の決着は見たが、では、パンサー尾形の件は誰なのか？ 関連記事【もっと読む】『犯人探しはまだまだ続く？ 中山功太案件“解決”で強まる「パンサー尾形の件は誰なの？」の疑問』…では、残された疑問について伝えている。