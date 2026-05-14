ＲＩＺＡＰグループ<2928.SP>がこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高１８００億円（前期比７．６％増）、営業利益１２０億～１６０億円（同８．２～４４．３％増）、純利益４０億～６０億円（同２．８～４．２倍）を見込む。また、前期に６７銭の配当を実施し８期ぶりに復配したが、今期も１円３４銭～１円８４銭の配当を予定している。



前期にチョコザップ事業単体で連結営業利益の過半を創出するなど、同事業が中核事業へ成長したことを受けて、国内８０００店舗の実現に向けて直営とＦＣで出店を再加速するほか、海外も好調の香港・台湾を中心に出店を拡大する。また、選択と集中を加速し、成長領域への投資を進める一方、非成長・低収益分野は効率化や事業売却も検討する。



２６年３月期決算は、売上高１６７２億５７００万円（前の期比２．２％減）、営業利益１１０億８６００万円（同５．９倍）、純利益１４億４０００万円（同５．５倍）だった。チョコザップ事業の収益力が向上し、単体の営業利益が８期ぶりに過去最高益を更新したことが牽引役となった。



同時に、上限を１１００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．８４％）、または２６億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月１５日から来年５月１４日までで、資本効率の最適化を図ることが目的という。



出所：MINKABU PRESS