昨年５月から全国巡演中の劇団文化座の舞台「母」が、今月の東京公演で千秋楽を迎える。

息子、小林多喜二を亡くした悲しみとともに生きてきた母・セキを演じる佐々木愛は、主演の舞台は本作を最後にするというが、節目の舞台にも「心地よくやっているから、あまり疲れない」と気負いはない。（山内則史）

「母」は「氷点」「塩狩峠」で知られる作家、三浦綾子の同名小説（１９９２年刊）が原作。本が出た頃、旧知の画家で作家の司修に「舞台でやらない？」と勧められたが、「とても私には荷が重い」と感じ、それっきりになっていた。

志半ばで特高警察に虐殺されたプロレタリア作家・多喜二の母・セキの、家族を思うどこまでも深い愛情と、波乱に富んだ生涯を杉浦久幸が脚本化、鵜山仁の演出で初演したのは２０２３年５月。だが、出演者の中に新型コロナ感染者が出て、１０公演中４公演を残して休演を余儀なくされた。

今回、満を持して昨年５月に始まった全国ツアーは先月までで１００公演に到達。地方を巡る中で、予想以上の反響と手応えを感じているという。

「自分が親になった立場から『私、ここまでできたかしら』というふうに見てくださる。女性は誰かの母であり、誰かの子供として。また男性は、自分の母親に重ねて。客席と共有できる要素が、思っていた以上に多い作品だと感じます」

観劇後にお客さんが書いてくれた感想の中には「娘さんたちがセキさんの手を取る場面で、涙が出た」という記述がいくつかあったという。「このせりふをどう言おうとか、このせりふが一番感動的だとかいうことでなく、お客様は、それが本当の心から出たものだったら、ちょっとしたしぐさにも思わず泣いてしまう。お芝居ってそういうものなんだよと、先日、若い俳優たちに話しました」

１９４３年生まれ。父は文化座の創立メンバーで秋田出身の演出家・佐佐木隆、母は俳優の鈴木光枝。父方の祖母が話す秋田弁に幼時から親しんでいた。父は５人きょうだいで、秋田出身の多喜二の家族の明るさと重なるものを感じたことも、この演目を選んだ要因だった。公演は今月の秋田３公演と東京公演を残すのみになった。

「お金とか力があることがいいことだという風潮の中で、我々は逆のことをやっている。それでも人間はつながり合っていけることを、６５年間舞台に立ってきた私としては、一人ひとりの胸に落としていきたい」

共演は多喜二役の藤原章寛のほか姫地実加、高橋未央、萩原佳央里、市川千紘、神崎七重、小佐井修平。東京・東池袋のあうるすぽっとで１９〜２４日。前売り券は完売。（電）０３・３８２８・２２１６。