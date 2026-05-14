ASIAN KUNG-FU GENERATION、新曲「Times」がシチズン時計CMソングに決定｜フジロックには7年ぶり出演

今年、バンド結成30周年を迎え、4月にジャカルタ（インドネシア）公演を成功させ、6月末から南米ツアーを開催するASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）。国内外に多くのリスナーがいる彼らだが、新曲「Times」が、シチズン時計株式会社「LIGHT in BLACK」のCMソングに決定した。

「LIGHT in BLACK」

光発電「エコ・ドライブ」の誕生50周年を記念したブランド横断コレクションとして、「光と時」をテーマにした「LIGHT in BLACK」は、シチズン時計株式会社から6月4日（木）に数量限定で発売される腕時計。新曲「Times」は、「LIGHT in BLACK」のCMソングのために、書き下ろされた楽曲だ。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONコメント

Eco-Drive誕生50周年、おめでとうございます。この度、ブランド横断コレクション「LIGHT in BLACK」のCM楽曲を担当させていただきました。今回書下ろした楽曲のタイトル「Times」には時代という意味も込められています。歩んできたこれまで、現在、この先、今がずっと続く訳ではないからこそ今を大事にしたい、今という時間を愛おしく思いたいという想いで曲を作りました。

レコーディング風景のショート映像もYouTubeで見られるので是非チェックしてみてください。

ASIAN KUNG-FU GENERATION

※ショート映像の公開は、6月以降を予定。

CMのほか、6月以降に公開を予定しているショート動画でも、新曲「Times」を楽しむことができる。ショート動画では、「Times」のレコーディング風景を公開。「LIGHT in BLACK」の発売とあわせて、こちらも楽しみに待ちたい。

また、ASIAN KUNG-FU GENERATIONは7月24日（金）に、新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」に7年ぶりに出演することも決定している。バンド結成30周年を迎え、国内外で精力的な活動を続ける彼らの今後の展開にも注目したい。

【関連リンク】

■「LIGHT in BLACK」Eco-Drive 50th Anniversary Edition スペシャルページhttps://citizen.jp/special/lightinblack2026/index.html

■ASIAN KUNG-FU GENERATION「結成30周年」特設サイトhttps://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/AKG/30th/