サンスター文具は、パイロットコーポレーションと協業し、蛍光ペンの「KIRE−NA（キレーナ）」ちいかわデザイン（全10色）を4月下旬から販売した。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどで取り扱い予定になっている（発売元：サンスター文具・製造元：パイロットコーポレーション）。



「蛍光ペン『KIRE−NA』ちいかわデザイン」5⾊セット

今回発売する「KIRE−NA（キレーナ）」は、きれいに整理されたノートや教科書で学習意欲を高めたいという学生のニーズに応えたツインタイプの蛍光ペン。ベーシックカラー5色とペールトーンカラー5色の、それぞれの類似色を「ちいかわ」デザインで展開。ベーシックカラーは「パーティー柄」、ペールトーンカラーは「パジャマ柄」の2種を用意した。「ちいかわ」のキャラクターたちが、日常にそっと寄り添うデザインに仕上げている。「KIRE−NA ちいかわ 5色セット」（全2種・各1，540円）も同時発売いたします。

［小売価格］

KIRE−NA（キレーナ）ちいかわデザイン：各308円

KIRE−NA ちいかわ デザイン5色セット：各1540円

（すべて税込）

［発売日］4月下旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp

パイロットコーポレーション＝https://www.pilot.co.jp