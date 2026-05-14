茂木敏充外務大臣は14日、アメリカとイランの関係悪化に伴い事実上の封鎖が続くホルムズ海峡で、日本関係船舶の1隻が新たに通過したことについて会見を開いた。

【映像】「通航料は支払っておりません」茂木大臣が断言する瞬間

茂木大臣は「本日ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶が、ホルムズ海峡を通過してペルシャ湾外に退避をしました。4名の日本人乗組員が乗船している当該船舶が、現在日本に向けて航行を行っているところです」と報告した。

続けて、「4月29日の日本関係船舶1隻の通過に続き、また1隻実現したことは、邦人保護の観点を含め改めて前向きな動きと捉えております。この結果、ペルシャ湾内に残る日本関係船舶は39隻となり、そのうちの1隻に日本人乗組員3名が乗船している状況です」と述べた。

また、「政府としては今回の船舶の通過に当たり、イランに対して、首脳・外相レベルをはじめ、あらゆる機会をとらえて直接働きかけを続けてきたほか、現地の大使館を含めさまざまな調整も行ってきたところです」と説明した。

さらに「ペルシャ湾内には現在も日本人が乗船する船舶も含めて、多くの日本関係船舶が残っており、政府として引き続きこれらの船舶を含む、すべての船舶の一日も早いホルムズ海峡の通過の実現に向けてあらゆる外交努力および調整、積極的に続けてまいりたい」と述べた。

記者から「これまで通過した商船三井3隻や出光丸は、関係企業や政府から通航料を支払っていない趣旨の説明が水面下であったが、今回はどうか」と問われた。

茂木大臣は「通航料は支払っておりません」と回答した。（ABEMA NEWS）