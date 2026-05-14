4K液晶テレビ「A400M」

TCLジャパンエレクトロニクスは、量子ドット技術を採用した4K液晶テレビ「A400M」など、3シリーズを5月21日より順次発売する。価格はオープン。サイズと市場想定価格は以下の通り。

4K液晶テレビ「A400M」シリーズ (量子ドット×ミニLED)

・98型「98A400M」 60万円前後 5月21日発売

・85型「85A400M」 35万円前後 同上

・75型「75A400M」 26万円前後 同上

・65型「65A400M」 20万円前後 同上

・55型「55A400M」 15.5万円前後 同上

4K液晶テレビ「A400」シリーズ (量子ドット)

・75型「75A400」 22万円前後 5月21日発売

・65型「65A400」 17万円前後 同上

・55型「55A400」 13万円前後 同上

4K液晶テレビ「T6D」シリーズ (量子ドット)

・75型「75T6D」 16万円前後 5月21日発売

・65型「65T6D」 14万円前後 同上

・55型「55T6D」 12万円前後 同上

・50型「50T6D」 10万円前後 同上

・43型「43T6D」 9万円前後 同上

「A400」シリーズ

「A400M」「A400」シリーズ

量子ドット技術を採用した4K液晶テレビ。A400MはミニLEDバックライト、A400はLEDバックライトを搭載している。

どちらのシリーズも、高コントラストと精緻なディテールを両立した倍速対応のHVAパネルを使用。映像エンジンは自社開発の「TSR AiPQプロセッサー」。

上位のA400Mのみ、余分な光漏れを抑制するTCL全領域ハロー制御テクノロジーを搭載した。

対応するHDR規格は、HLG、HDR10、HDR10＋、Dolby Vision IQ。IMAX Enhanced認証も取得している。

オンキヨーコラボの2.1ch Hi-Fiシステムを搭載。最大出力は20W。Dolby AtmosやDTS:X、DTS Virtual:Xをサポートする。

搭載チューナー数はBS 4K/110度CS 4K×2、地上/BS/110度CSデジタル×2。別売りの外付けUSB HDDを接続することで、4K/HD放送の裏番組録画や連ドラ予約が可能。外付けHDDは最大8TBまで。

HDMI入力は4系統で、HDMI 1/2のみ4K/144Hz VRRのハイフレームレート信号をサポートする。解像度を2Kに落とせば、288Hzの表示も行なえる。Dolby Vision Gaming、ALLMのほか、AMD FreeSync Premium Pro認証も取得している。

OSはGoogle TV。インターネットにつなぐだけで、NetflixやAmazon Prime Video、dTV、Huluといった動画配信サービスやゲームなどのアプリが楽しめる。

Googleの生成AI「Gemini」には今夏のアップデートでサポート予定。アップデート後は、テレビと会話しながらお気に入りの映画や番組を検索したり、気になる疑問や学習に関する疑問を対話形式で答えてくれる。また対応するスマート家電を発話でコントロールすることもできる。

スタンド込みの外形寸法と重量は以下の通り。

外形寸法(幅×奥行き×高さ)／重量

・98型「98A400M」 2,190×420×1,320mm／53.7kg

・85型「85A400M」 1,892×350×1,164mm／33.5kg

・75型「75A400M」 1,658×368×1,016mm／30.4kg

・65型「65A400M」 1,446×295×913mm／18.1kg

・55型「55A400M」 1,228×295×788mm／12.5kg

・75型「75A400」 1,668×350×1,040mm／25.6kg

・65型「65A400」 1,446×295×913mm／18.1kg

・55型「55A400」 1,228×295×788mm／12.5kg

「T6D」シリーズ

量子ドット技術とLEDバックライトシステムを搭載したエントリー向けの4K液晶テレビ。最大60HzまでのHVAパネルを採用する。

エンジンは「AiPQプロセッサー」。対応するHDR規格は、HLG、HDR10、HDR10＋、Dolby Vision IQ。

サウンドシステムは最大出力20W。Dolby Atmos、DTS:X、DTS Virtual:Xをサポートする。

搭載チューナー数はBS 4K/110度CS 4K×2、地上/BS/110度CSデジタル×2。別売りの外付けUSB HDDを接続することで、4K/HD放送の裏番組録画や連ドラ予約が可能。外付けHDDは最大8TBまで。HDMI入力は3系統。

OSはGoogle TV。インターネットにつなぐだけで、NetflixやAmazon Prime Video、dTV、Huluといった動画配信サービスやゲームなどのアプリが楽しめる。Geminiアップデートは非対応。

スタンド込みの外形寸法と重量は以下の通り。

外形寸法(幅×奥行き×高さ)／重量

・75型「75T6D」 1,668×349×1,027mm／18.2kg

・65型「65T6D」 1,446×300×878mm／12.3kg

・55型「55T6D」 1,226×255×750mm／9.1kg

・50型「50T6D」 1,112×254×684mm／7.3kg

・43型「43T6D」 958×185×603mm／5.7kg