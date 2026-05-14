「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在でソニーグループ<6758.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１４日の東証プライム市場でソニーＧが４日ぶりに反落。同社は８日正午に決算発表を行い、２７年３月期の連結最終利益が前期比１２．５％増の１兆１６００億円と最高益となる見通しを明らかにした。主力のゲーム部門などが伸びる見込み。半導体メモリーの価格高騰による影響は、家庭用ゲーム機「プレイステーション５」の値上げなどでカバーされそうだ。また、自社株買いの実施と今期増配も表明している。株価は決算発表を契機に反発基調に転じており、一段の上昇が期待されている。



出所：MINKABU PRESS