OPIラピドライの限定ネイルセット♡コストコで買える速乾マニキュア

忙しい毎日でもネイルをもっと気軽に楽しみたい女性にぴったり♡OPIの速乾マニキュア「ラピドライ（Rapidry）」から、コストコ限定セットが登場しました。全国のコストコ倉庫店にて2026年4月20日より販売中です。一度塗り約60秒で乾く速乾性と、使いやすいカラーラインアップで、セルフネイル初心者から上級者まで幅広く楽しめる注目アイテムになっています。

60秒速乾でストレスフリーに♡

「ラピドライ」は、“乾くまで待つ時間”を短縮したいというニーズに応えて誕生した速乾マニキュアです。

一度塗り約60秒で表面が乾く仕様なので、ネイル後のヨレや擦れのストレスを軽減。お出かけ前や家事の合間、忙しい朝でもサッと塗れる手軽さが魅力です。

※２：一度塗りの場合60秒で表面が乾きます。爪の状態や使用環境により異なります。

さらに、キューティクル周りにも塗りやすいラウンドブラシを採用。セルフネイルでもムラになりにくく、きれいな仕上がりを叶えてくれます。

速乾性だけでなく使いやすさにもこだわった設計で、ネイル初心者にも取り入れやすいシリーズです♪

デュカート限定色「ベビーピンク」で叶える♡ちゅるん透明感ネイル

コストコ限定カラーセットに注目

ナチュラルセット／レッドセット

今回登場したコストコ限定セットは、日常使いしやすいカラーをセレクトした特別仕様。ハンドにもフットにも使いやすいカラーが揃っています。

ナチュラルコレクション

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どんなスタイルにも合わせやすい、上品で洗練されたベージュ。

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華やかな輝きを楽しめるピンクグリッター。指先にきらめきをプラスしてくれます。

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透け感のあるソフトピーチカラー。ナチュラルなのにしっかり可愛い印象に♡オフィスシーンから休日コーデまで幅広く使える、万能カラーが揃ったセットです。

レッドコレクション

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存在感のあるブライトレッド。視線を惹きつける華やかなカラーです。

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深みのあるワインレッドで、大人っぽくラグジュアリーな印象に。

RDCC

ベース・トップ・単色ネイルにも使える3役タイプのクリアコート。

フットネイルにも映えるレッド系カラーは、これからのサンダルシーズンにもぴったりです♪

デモ販売で実際に体感できる♡

一部のコストコ倉庫店では、売場でのデモンストレーション販売も開催予定です。

当日はプロのネイリストが、実際に製品を使用しながら魅力を紹介。仕上がりや塗り心地をその場で体感できる貴重な機会となっています。

※ネイリスト不在の倉庫店では、専門のデモンストレーションスタッフが対応いたします。

速乾性や塗りやすさを実際にチェックできるので、気になっていた方はぜひ売場で体験してみてください♡

まとめ

忙しくても、おしゃれな指先は楽しみたい。そんな女性の願いを叶えてくれるのが、OPI「ラピドライ」のコストコ限定セットです。

約60秒で乾くスピーディーな仕上がりと、毎日使いやすいカラー展開で、セルフネイルがもっと快適に♡

時短も可愛さも両立したいこの季節、ぜひお気に入りカラーを見つけて、気分の上がるネイル時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪