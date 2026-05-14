スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得した高木美帆さんが１４日、「柳屋あんず油」Ｐｒｅｓｅｎｔｓ第９回「黒髪大賞」授与式に林芽亜里、白鳥玉季とともに出席。見事な黒髪のロングヘアと、グレーと茶色の都会的なストレートシルエットのドレス姿を披露した。

試合の時は髪の毛は結んでいる高木さんは、この日は胸まである黒髪を降ろして登場。試合のイメージとはまた違う一面を見せた。

高木さんは、りくりゅうペアの引退や、坂本花織さんの引退＆結婚など、ミラノ五輪で一緒に戦ったスケーターたちが人生の転機を迎えたことから、今後の新たな挑戦を質問された。「私はスピードスケートという狭い世界を追求してきた時間が長かったので、人としての幅、知識の幅を広げたい。今回のイベントもそうですが、やったことがないようなオファーにもチャレンジしていきたいし、今まで培った経験を社会に貢献できるように、そういったことに通じることもしばらくはやっていけたら」と話した。

坂本さんとの交流も指摘され、結婚したことにコメントを求められると「ここでお話することか分からないですけど、彼女の連絡先とか知らないので、深い交流というのがどこからきたのか、ちょっと考えている」と言って会場を笑わせた。

そして「もちろん、会場でお会いすればお互いに励ましあったり、会話もする。スケート界では親しいと思うが、結婚のことは昨日聞いた時は驚いたし、良かったな、素敵だなというのを感じて、メッセージを送れてはいないが、会える機会があれば、心からおめでとうを伝えたい。おめでとうございます」と笑顔で祝福していた。