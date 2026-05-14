「これは優秀」「とてもいいこと」…MBSテレビ、阪神タイガース中継で“異例の編成”が話題
MBSテレビは、13日夜に異例の編成を実施した。阪神タイガースのプロ野球中継を一部、サブチャンネルで放送した。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えたMBS西靖アナ
この日、『よんチャンTV』（後3：40〜）、さらに『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜）をレギュラー編成する一方、神宮球場で午後6時プレイボールのヤクルト対阪神戦をサブチャンネルで生中継した。
その後、8時台はメインチャンネルで野球中継。さらに、9時からの『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』の枠でもサブチャンネルを用意した。
同様の試みは、これまでも実績があるが『魔法のレストラン』では初めてだという。同局は「阪神ファンの方も、マホレスファンの方も、視聴者のさまざまな『見たい！』に応えられる編成をこれからもしていきます！」とコメントした。
SNSでは「とてもいいことだと思う」「これは優秀」「ありがとうございます」など、歓迎する声が飛び交った。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えたMBS西靖アナ
この日、『よんチャンTV』（後3：40〜）、さらに『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜）をレギュラー編成する一方、神宮球場で午後6時プレイボールのヤクルト対阪神戦をサブチャンネルで生中継した。
その後、8時台はメインチャンネルで野球中継。さらに、9時からの『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』の枠でもサブチャンネルを用意した。
同様の試みは、これまでも実績があるが『魔法のレストラン』では初めてだという。同局は「阪神ファンの方も、マホレスファンの方も、視聴者のさまざまな『見たい！』に応えられる編成をこれからもしていきます！」とコメントした。
SNSでは「とてもいいことだと思う」「これは優秀」「ありがとうございます」など、歓迎する声が飛び交った。