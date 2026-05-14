

劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-ray

柚香光、鈴木拡樹らが出演し、2025年に上演された劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-rayが7月16日(木)に発売される。予約開始は5月21日(木)から。特典映像ラインナップが発表されたほか、オリジナルグッズ付きスペシャルセットも販売される。



『紅鬼物語』は劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された作品。

主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。



劇団☆新感線 いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』 撮影：田中亜紀

3月20日(金祝)から全国の映画館でゲキ×シネとして公開されていた本作のBlu-rayが、7月16日(木)に発売される。

予約は5月21日(木)からイーオシバイドットコムで開始される。

「柚香光インタビュー」など3時間超の特典映像 100ページのブックレットも

『紅鬼物語』Blu-rayの特典ディスクには、「柚香光インタビュー」「喜矢武 豊が聞き込む鈴木拡樹インタビュー」など、3時間におよぶ特典映像が収録されているほか、未公開の舞台写真を多く含む100ページにおよぶブックレットが同梱される。

また、本編ディスクにはメインキャストが勢揃いしたオーディオコメンタリーが収録されている。

数量限定の「スペシャルセット」



劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-ray スペシャルセット

また、今回だけのオリジナルグッズ「もふもふカードホルダー」と、紅鬼物語の紋をかたどった金属製の「丸栞」が付いてくる「スペシャルセット」が数量限定で販売される。

こちらのスペシャルセットは予定数に達ししだい、販売終了になる。

Blu-rayの予約開始は来週 5月21日（木）正午から。

商品の詳細はこちら。

https://www.e-oshibai.com/AkaoniBD

（文：エントレ編集部）