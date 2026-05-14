猫が相手によって「態度を使い分ける」5つの理由

1.相手を「母猫」だと思っている

猫は大人になっても、信頼する飼い主に対しては子猫のような気持ちで接することがあります。これは、飼い主がごはんを用意してくれたり、体をなでてくれたりする存在だからです。

ふみふみと前足で毛布をこねたり、しっぽをピンと立てて近寄ってきたりするのは、あなたを本当の親のように慕っている証拠です。

他の人には見せないような無防備な姿を見せるのは、心の底から安心しきっているからと言えるでしょう。

2.「ごはんをくれる人」と認識している

猫にとって、毎日の食事をくれる人は生きるために最も重要な存在です。そのため、ごはんの時間が近づくと特定の人にだけスリスリと体をこすりつけたり、可愛い声で鳴いてアピールしたりすることがあります。

これは単なるおねだりではなく「この人は自分の生活を支えてくれる特別な人だ」と正しく認識している証拠です。

家族の中でも特にごはんをあげる担当の人には、猫も自然と熱烈な態度を見せるようになります。

3.過去の経験から「苦手」を感じている

猫の記憶力は非常に高く、過去に嫌な思いをした経験をよく覚えています。

例えば、大きな声で驚かされたり、無理やり抱っこされたりした相手に対しては「この人は怖い」というレッテルを貼ってしまいます。

特定の人の前だけで隠れてしまったり、近づくと逃げたりする場合は、猫が自分を守るために警戒モードに入っている状態です。

これは猫の性格が悪いわけではなく、自分自身の身を守るための本能的な行動といえます。

4.自分との「相性」を見極めている

猫は自分のペースを乱されることを嫌う動物です。そのため、静かに見守ってくれる人には好意的な態度を見せますが、大きな動作で急に近づいてくる人には慎重になります。

性格がおっとりした猫なら同じように落ち着いた人を好みますし、遊び好きな猫なら一緒に遊んでくれる人に興味を持ちます。

猫は相手の立ち居振る舞いをじっくり観察して、自分にとって心地よい相手かどうかを厳しく、かつ冷静に判断しているのです。

5.自分の「縄張り」を守ろうとしている

家の中は猫にとって大切な「自分のテリトリー」です。そこに知らない人が入ってくると、猫はまず「自分の場所を荒らす敵ではないか」と警戒します。

いつも一緒にいる家族にはリラックスして接しますが、たまにしか来ない来客に対して態度がそっけなかったり、威嚇したりするのは、必死に縄張りを守ろうとしているからです。

この態度の違いは、猫がその場所を自分の家だと強く認識しているからこそ起こる反応です。

なぜ人によって「態度の違い」が生まれるの？

猫は言葉を話せない分、人間の行動を驚くほど細かく観察しています。

足音の大きさ、香水の匂い、声のトーン、さらには自分を見つめる視線の強さまで、あらゆる情報をキャッチして相手を分類しています。

猫にとっての「良い人」とは、自分を脅かさない予測可能な動きをする人です。接する人ごとに猫が受ける印象が異なるため、自然とそれに対応した「態度」が選ばれ、結果として人によって接し方が変わるのです。

猫との距離をグッと縮める接し方

「まばたき」で愛情を伝える

猫にとって、相手をじっと見つめることは「敵意」や「攻撃」のサインになってしまいます。逆に、目が合ったときにゆっくりとまばたきをするのは「私はあなたの敵ではないよ」「大好きだよ」という愛情表現になります。

猫がこちらを見ているときに、優しく目を閉じてゆっくり開けてみてください。

もし猫も同じようにまばたきを返してくれたら、それは心が通じ合った瞬間です。言葉を使わずにできる、最高のご挨拶になります。

自分から近づかず、猫から来るのを待つ

仲良くなりたい一心で追いかけ回すのは逆効果です。猫と距離を縮める一番のコツは、あえて「関心を向けすぎない」ように、落ち着いて座っていることです。

猫が興味を持ってこちらに近づいてきたら、そっと指先を鼻の前に差し出してみましょう。猫がくんくんと匂いを嗅いでくれたら、それは猫なりの名刺交換です。

自分から触りに行くのではなく、猫の方から「触ってもいいよ」と寄ってくるのを待つ余裕が、猫に安心感を与えます。

高い声で、優しく短く話しかける

猫は低い声や大きな声を「うなり声」のように感じて怖がることがあります。逆に、少し高めのトーンで、穏やかに話しかけられると安心します。

名前を呼ぶときも、大きな声で叫ぶのではなく、すぐ隣でささやくように優しく呼んであげましょう。

また、長い文章で話しかけるよりも「おはよ」「いい子だね」と短い言葉で繰り返すほうが、猫も覚えやすく、親しみを感じてくれます。穏やかな声の積み重ねが、深い信頼関係を築きます。

まとめ

猫が態度を変えるのは、相手をよく見ている賢さの表れです。態度の違いに一喜一憂せず、猫のペースを尊重してあげましょう。

無理に距離を詰めようとせず、猫が「この人のそばは安心だ」と思える環境を作ることが大切です。

焦らずゆっくり時間をかけることで、猫は必ずあなただけの特別な顔を見せてくれるようになりますよ。