土屋太鳳、実生活でも戸田恵子に救われる「本当にアンパンマンだった」
俳優の戸田恵子、土屋太鳳が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。土屋が戸田とのエピソードを明かした。
【写真】さらツヤ黒髪で美しく手を降る土屋太鳳
今作で新キャラクターとなるレッサーパンダの旅人・パンタン役の声優を務める土屋は、冒頭「小さいときからアンパンマンが大好きで、今も親子で楽しいときも泣きたくなっちゃうときも、アンパンマンに勇気と元気をいただいています。感謝してます」とあいさつ。
アンパンマン役の声優を長年務めている戸田とは、土屋が主演を務めたNHK連続テレビ小説『まれ』（2015年）以来の仲だとし、「ライフステージが変わったときに、結構体の負担が大きくてどうしようと思っていたときに、戸田さんがおいしい食べ物とちっちゃいアンパンマンを持ってきてくださって」と告白。「もう本当にアンパンマンだった」と振り返った。
「小さいアンパンマンは家宝になっているんですけど。本当に温かい言葉をかけてくださって感謝しております」と戸田に笑顔を向けていた。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を「奇跡の連続でした」と発表した。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、ドリーミングが登場した。
【写真】さらツヤ黒髪で美しく手を降る土屋太鳳
今作で新キャラクターとなるレッサーパンダの旅人・パンタン役の声優を務める土屋は、冒頭「小さいときからアンパンマンが大好きで、今も親子で楽しいときも泣きたくなっちゃうときも、アンパンマンに勇気と元気をいただいています。感謝してます」とあいさつ。
「小さいアンパンマンは家宝になっているんですけど。本当に温かい言葉をかけてくださって感謝しております」と戸田に笑顔を向けていた。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を「奇跡の連続でした」と発表した。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、ドリーミングが登場した。