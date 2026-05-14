時計じかけのマリッジ…婚活中の西澤アナ、三角関係に苦悩…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月12日（火）に「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第３話を放送した。
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
第３話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から気になる男性１名を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができる。
現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て気になっていたという年収4000万円の経営者・キョウスケを会話の雰囲気だけで見抜き、念願の初対面。「デートしてみたくなりました」と惹かれていくゆかは、現在の婚約者であるイケメンモデルのS・リョウに「デート行きたいなって思ってて……」と相談。しかし、S・リョウは「俺との関係がこれで破談になる、それを覚悟しても行きたいなら……」と苦悩の表情を見せる。その後、キョウスケとのデートに向かったゆかは、彼から突然呼び捨てにされ、「急に呼び捨て！この共同生活で初めての呼び捨て」と照れた表情を見せる場面も。さらに「会えて本当によかった。思ってた人と良い意味で違う」と語るなど、２人の距離は急接近。現在の婚約者か新たなハイスペ経営者か。三角関係で揺れ動くゆかは、果たしてどちらに合鍵を渡すのか？
また、34歳美人経営者のあやかも「仮面舞踏会」で薔薇専門店オーナーのダイチを指名し、デートの許可を得るため現在の婚約者・ショウゴのもとへ。あやかが「何したらダメとかある？チューとかしたら？」「１回目のKEEPデート手繋いじゃった」とわざと嫉妬を煽るような駆け引きを仕掛けると、ショウゴは「それはイヤやな」と笑って返しつつも、「仮にも婚約中だから（手繋ぐのも）好きじゃないかもね」と表情を曇らせる。後の個別インタビューでも「言わんでよくない？」「何考えてるんやろって思いましたね」と困惑を見せたショウゴに、スタジオMC陣も「ショウゴの中で冷めたかもね」と“婚約破棄”の危機を危惧。その後、美デコルテ全開の華やかなオフショル姿でダイチとのデートへ向かったあやか。あやかの言葉をすべて肯定してくれるダイチの人柄に「何を言っても許されるんじゃないかってぐらい、受け入れてくれる。本当に悪いところが１つもない」と惹かれていく。彼から「あなたに夢中」を意味する６本の薔薇をサプライズでプレゼントされると、「どうしよう……泣けてくるわ」と思わず涙。一方で、あやかへの不信感を募らせていくショウゴからは「ちょっと違うなと思ったら、次の日くらいに婚約破棄すると思います」とまさかの発言も。あやかが下した決断と、ショウゴの変化はどんな未来に向かうのか？
一方、年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえは、月収10万円で世界を旅する起業家・レオを直感で指名し、デートへ。レオから「想像以上にしっかり芯がある方」「ありのままの自分で今ここにいる。それを見て判断してもらえたら嬉しい」と真っ直ぐで熱烈なアピールを受け、なつえも「想像より楽しい方だし、聞けば聞くほどちょっと自分と価値観が同じなのかな」と好感を抱いていく。絶対的な自信を見せる年収１億円のエリートか、月10万円で夢を追う起業家か。対極にある２人の間で揺れ動くなつえが出した答えとは？
婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、MC陣が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」についての話題で盛り上がります。森がはじめに「アンタッチャブルの柴田さん」と答えると、MCメンバーから「置きにいってる」「本気を見せてほしい」と鋭くツッコまれる一幕も。改めて問われた森は「藤木直人さん」と実名を挙げ、「もちろん、見た目もすごくお美しい、かっこいいし、ずっと見てました」と大絶賛。共演した際のエピソードとして、「待機時間が多い番組だった。芸人さんもたくさんいらしたのに、その場を回したのが藤木さんだった」と振り返り、「ご自身の子どもの話とか、プライベートの話とかを人に聞いていらして」と周囲への気遣いに惹かれたことを語った。さらに、結婚相手に譲れない条件について「清潔感。風呂キャンされる人、本当に無理」と熱弁を振るい、スタジオを沸かせた。
番組ラストでは、現在の婚約者か、新たな男性かという究極の選択に迫られ、波乱の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第３話は、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て気になっていたという年収4000万円の経営者・キョウスケを会話の雰囲気だけで見抜き、念願の初対面。「デートしてみたくなりました」と惹かれていくゆかは、現在の婚約者であるイケメンモデルのS・リョウに「デート行きたいなって思ってて……」と相談。しかし、S・リョウは「俺との関係がこれで破談になる、それを覚悟しても行きたいなら……」と苦悩の表情を見せる。その後、キョウスケとのデートに向かったゆかは、彼から突然呼び捨てにされ、「急に呼び捨て！この共同生活で初めての呼び捨て」と照れた表情を見せる場面も。さらに「会えて本当によかった。思ってた人と良い意味で違う」と語るなど、２人の距離は急接近。現在の婚約者か新たなハイスペ経営者か。三角関係で揺れ動くゆかは、果たしてどちらに合鍵を渡すのか？
また、34歳美人経営者のあやかも「仮面舞踏会」で薔薇専門店オーナーのダイチを指名し、デートの許可を得るため現在の婚約者・ショウゴのもとへ。あやかが「何したらダメとかある？チューとかしたら？」「１回目のKEEPデート手繋いじゃった」とわざと嫉妬を煽るような駆け引きを仕掛けると、ショウゴは「それはイヤやな」と笑って返しつつも、「仮にも婚約中だから（手繋ぐのも）好きじゃないかもね」と表情を曇らせる。後の個別インタビューでも「言わんでよくない？」「何考えてるんやろって思いましたね」と困惑を見せたショウゴに、スタジオMC陣も「ショウゴの中で冷めたかもね」と“婚約破棄”の危機を危惧。その後、美デコルテ全開の華やかなオフショル姿でダイチとのデートへ向かったあやか。あやかの言葉をすべて肯定してくれるダイチの人柄に「何を言っても許されるんじゃないかってぐらい、受け入れてくれる。本当に悪いところが１つもない」と惹かれていく。彼から「あなたに夢中」を意味する６本の薔薇をサプライズでプレゼントされると、「どうしよう……泣けてくるわ」と思わず涙。一方で、あやかへの不信感を募らせていくショウゴからは「ちょっと違うなと思ったら、次の日くらいに婚約破棄すると思います」とまさかの発言も。あやかが下した決断と、ショウゴの変化はどんな未来に向かうのか？
一方、年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえは、月収10万円で世界を旅する起業家・レオを直感で指名し、デートへ。レオから「想像以上にしっかり芯がある方」「ありのままの自分で今ここにいる。それを見て判断してもらえたら嬉しい」と真っ直ぐで熱烈なアピールを受け、なつえも「想像より楽しい方だし、聞けば聞くほどちょっと自分と価値観が同じなのかな」と好感を抱いていく。絶対的な自信を見せる年収１億円のエリートか、月10万円で夢を追う起業家か。対極にある２人の間で揺れ動くなつえが出した答えとは？
婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、MC陣が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」についての話題で盛り上がります。森がはじめに「アンタッチャブルの柴田さん」と答えると、MCメンバーから「置きにいってる」「本気を見せてほしい」と鋭くツッコまれる一幕も。改めて問われた森は「藤木直人さん」と実名を挙げ、「もちろん、見た目もすごくお美しい、かっこいいし、ずっと見てました」と大絶賛。共演した際のエピソードとして、「待機時間が多い番組だった。芸人さんもたくさんいらしたのに、その場を回したのが藤木さんだった」と振り返り、「ご自身の子どもの話とか、プライベートの話とかを人に聞いていらして」と周囲への気遣いに惹かれたことを語った。さらに、結婚相手に譲れない条件について「清潔感。風呂キャンされる人、本当に無理」と熱弁を振るい、スタジオを沸かせた。
番組ラストでは、現在の婚約者か、新たな男性かという究極の選択に迫られ、波乱の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第３話は、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.