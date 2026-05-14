令和のグラビアクイーン・沢口愛華が20P超の巻頭特集！『PARADE』最新号に相楽伊織・大西桃香など豪華顔ぶれ揃う

表紙は沢口愛華、裏表紙は相楽伊織が飾る

快進撃の第4号でも人気者７人がグラビア満開！グラビアムック『PARADE(パレード)』2026春号、5月11日小学館から発売！

グラビア文化を盛り上げるべく誕生したムック『PARADE』の第4号が5月11日、小学館から発売された。表紙を飾るのは「令和のグラビアクイーン」沢口愛華。20ページを超える巻頭特集では、本人も驚くような斬新な演出で、8年のキャリアを凝縮した美しさを披露している。

『PARADE』2026春号 裏表紙 相楽伊織

中面も、元AKB48の大西桃香や元SKE48の古畑奈和、ソロ活動を開始した奥ゆいなど、実力派が顔を揃えた。

大西桃香 撮影／HIROKAZU 古畑奈和 撮影／笠井爾示

さらに、女子大生ちーまきや圧倒的プロポーションの山田あい、裏表紙を飾る元乃木坂46の相楽伊織まで、多彩な顔ぶれが誌面を彩る。

山田あい 撮影／横山マサト

巻末には、出演者7名のサイン入りチェキ計35枚の読者プレゼントも用意。まさに「グラビアのオンパレード」と呼ぶにふさわしい一冊だ。

奥 ゆい 撮影／佐藤佑一 ちーまき 撮影／石塚雅人

今号の電子版もなんと42ページ増！

本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ、7人×6ページ＝42ページ増を電子版限定で実現！本誌と同じ税込1,980円、こちらもチェックしたい。

■PARADEのデジタル写真集も絶好調！

デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズは、既刊19タイトルがいずれも大ヒット。今号からは7タイトルを刊行予定。

『沢口愛華 私が知らない愛しい世界へ』、『相楽伊織 毎度お邪魔します』ともに5月11日発売！

『沢口愛華 私が知らない愛しい世界へ』 『相楽伊織 毎度お邪魔します』

『大西桃香 120％MOMOKA！』5月18日発売

『古畑奈和 The Brightest Daylight』5月18日発売

『奥ゆい みんなの奧さん、陽気に咲きました』5月18日発売

『ちーまき このままでいいんだよ。』5月25日発売

『山田あい これでもか！』5月25日発売

相楽伊織「PARADE掲載記念」オンラインサイン会を開催！

今号の裏表紙を飾った相楽伊織の、PARADE掲載記念オンラインサイン会を開催します。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も目白押し。ぜひご本人のサイン本をゲットしてください。

日時：2026年5月15日（金）19時～

URL：https://win2win-shop.com/goods/61