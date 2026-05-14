横浜流星、CG一切なしの一発撮り きらびやかな世界でウォーキングを披露
俳優の横浜流星が、自身がイメージキャラクターを務める東京シティ競馬（TCK）2026年度東京ダービーを告知するCM『東京ダービーSTAR☆T』篇に出演する。
【動画】メイキングも！圧巻のウォーキングを披露する横浜流星
今回の撮影は、CG一切なしの一発撮り。常に動き回るカメラとあうんの呼吸をとりながらイルミネーションのなかを颯爽とウォーキングする横浜の姿を映し出す。撮影は、さすがの勘の良さとウォーキング姿勢の美しさでスムーズに進み、カメラ調整のリテイクのほうが多かったほどだという。
CMには引き続き、中島美嘉が歌う「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」をイメージソングに起用。TCKならではの世界観のもと、目を輝かせながら競馬場へ歩いていく横浜の姿が映し出される。
先月には、羽田盃のプレゼンターとしてTCK場内を訪れた横浜。MVの撮影現場のようなグラフィカルな場所を颯爽と歩きながら、6月10日に実施される第72回東京ダービー（JpnI）を告知する本CMは、きょう14日から公式サイトで公開される。
【動画】メイキングも！圧巻のウォーキングを披露する横浜流星
今回の撮影は、CG一切なしの一発撮り。常に動き回るカメラとあうんの呼吸をとりながらイルミネーションのなかを颯爽とウォーキングする横浜の姿を映し出す。撮影は、さすがの勘の良さとウォーキング姿勢の美しさでスムーズに進み、カメラ調整のリテイクのほうが多かったほどだという。
先月には、羽田盃のプレゼンターとしてTCK場内を訪れた横浜。MVの撮影現場のようなグラフィカルな場所を颯爽と歩きながら、6月10日に実施される第72回東京ダービー（JpnI）を告知する本CMは、きょう14日から公式サイトで公開される。