TCK 東京シティ競馬2026年度コンセプトムービー『東京ダービーSTAR☆T』篇に出演する横浜流星
　俳優の横浜流星が、自身がイメージキャラクターを務める東京シティ競馬（TCK）2026年度東京ダービーを告知するCM『東京ダービーSTAR☆T』篇に出演する。

【動画】メイキングも！圧巻のウォーキングを披露する横浜流星

　今回の撮影は、CG一切なしの一発撮り。常に動き回るカメラとあうんの呼吸をとりながらイルミネーションのなかを颯爽とウォーキングする横浜の姿を映し出す。撮影は、さすがの勘の良さとウォーキング姿勢の美しさでスムーズに進み、カメラ調整のリテイクのほうが多かったほどだという。

　CMには引き続き、中島美嘉が歌う「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」をイメージソングに起用。TCKならではの世界観のもと、目を輝かせながら競馬場へ歩いていく横浜の姿が映し出される。

　先月には、羽田盃のプレゼンターとしてTCK場内を訪れた横浜。MVの撮影現場のようなグラフィカルな場所を颯爽と歩きながら、6月10日に実施される第72回東京ダービー（JpnI）を告知する本CMは、きょう14日から公式サイトで公開される。