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「ミニバンなんて乗るか」から一転？23万km乗ったデリカを「全然飽きない」と語るYouTuberの愛車遍歴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「なぜデリカは手放せないのか？23万km乗って出た答え」と題した動画を公開した。YouTuberのばもが自身の車歴を振り返りつつ、現在乗っているデリカを「全然飽きない」と語り、長く乗り続ける理由を明かした。



動画の冒頭でばもは、現在の愛車であるデリカの走行距離が22万9000kmに達し、間もなく23万kmになることを報告。これまでの車歴を振り返る中で、最初に購入したのは意外にも5200ccの「グランドチェロキー」だったと明かす。憧れのプロアングラー・村田基氏の影響で購入したものの、リッター2.5kmという燃費の悪さに苦心したという。



その後、実家の自営業で使っていた三菱の「ミニキャブ」に乗ったことをきっかけに、「俺って運転すんの好きなんだ」と気づいたと述懐。ホンダの「バモス・ターボ」を購入し、車中泊で日本全国を巡る楽しさに目覚め、23万kmを走り抜いたエピソードを披露した。



バモスのオイル漏れを機に、大型キャンピングカー「プレジャーウェイ・サスカ」と、燃費の良い「プリウス」の2台持ち生活へ移行。しかし、高額な税金や維持費が重荷となり、最終的に2台を手放す決断を下した経緯を赤裸々に語った。



そうして行き着いたのが、現在のデリカとキャンピングトレーラーの組み合わせだった。デリカを選んだ理由について、ばもは「実は消去法です」と告白する。「ミニバンなんて乗るか」と思っていたが、ディーラーで実車を目にし、「なんだこのがっつり感は」とその迫力に圧倒され、試乗を経て購入を決意したという。



購入から9年が経ち、23万km近くを走破した今でも、デリカについては「全然飽きない」と笑顔を見せるばも。資金に余裕があっても「エンジンマウントへたってそうだからそれ交換して」とメンテナンスを続けながら乗り続けるだろうと語り、消去法から始まった愛車への揺るぎない愛着を垣間見せた。