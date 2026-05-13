迷惑な母親「忙しい保護者を支援するのも保育士の仕事では？」→保育士「そりゃそうかもしれんが、ルールは守ってくれ」自分勝手な母親に辟易【作者に聞く】
【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんがブログに投稿した『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品が、SNSを中心に大きな議論を呼んでいる。保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた本作は、ルールを無視する保護者とそれに苦悩する保育士の姿を浮き彫りにしている。
■開園前の登園と「仕事優先」の逆ギレ
音喜多あいかさんは、息子のはると君を連れて開園前の保育園に現れ、大きな声であいさつをする。担任の先生が「開園の7時前は準備があるので」と注意をすると、あいかさんは「私も仕事行く準備で忙しいんです！」と逆ギレ。連絡帳には19時お迎えとあっても実際には遅れることが多く、先生たちは仕事を優先しすぎる両親を見て、はると君の身を案じていた。
あるとき、はると君が38.5度の熱を出したため、多屋先生が母親の携帯に電話をするが繋がらない。職場のほうへ連絡を入れると、なんとあいかさんは本日仕事が休みであることが発覚した。その後、ようやく連絡が取れた父親も大きなため息をつくばかり。19時を過ぎて迎えに来たあいかさんは、職場に連絡されたことに深いため息をつき、不機嫌そうな表情ではると君を抱き抱えて帰っていった。
■ルールを徹底することの重要性
作者のまえだ永吉さんは、劇中の「忙しい保護者の支援は保育士の仕事ではないのか」という問いに対し、「そりゃそうなんだけど、ルールはルールですから守ってくださいねという感じです」と語る。一人でもルール違反を許せば収拾がつかなくなるため、現場では徹底した対応が必要だという考えだ。
自宅でのはると君の育児が気になるところだが、まえだ永吉さんはこのほかにもさまざまな作品を描いている。現場のリアルな悩みや、知らなかったことが詰め込まれたエピソードは、多くの読者にとって興味深い内容となっている。
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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