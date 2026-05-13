迷惑な母親「忙しい保護者を支援するのも保育士の仕事では？」→保育士「そりゃそうかもしれんが、ルールは守ってくれ」自分勝手な母親に辟易【作者に聞く】

迷惑な母親「忙しい保護者を支援するのも保育士の仕事では？」→保育士「そりゃそうかもしれんが、ルールは守ってくれ」自分勝手な母親に辟易【作者に聞く】