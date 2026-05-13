◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、良）

上半期の古馬牝馬ダート中長距離女王決定戦が行われ、ヒロイン候補８頭（ＪＲＡ５、南関東２、笠松１）で争われた。

４番人気で武豊騎手騎乗のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は、重賞初制覇を狙ったが、伸びを欠いて４着に終わった。

当レースは１９９５年にＪＲＡとの交流重賞となり、９７年にＪｐｎ２に格付け。手綱を執った武豊騎手は、０４年のレマーズガールで初勝利して以降、２４年のオーサムリザルトまで歴代最多５勝を挙げていた。

クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）が差し切って重賞３勝目。勝ち時計は２分１６秒１（良）。

１馬身差の２着には、１番人気のテンカジョウ（松山弘平騎手）、３着には５番人気のレイナデアルシーラ（田口貫太騎手）が入った。

武豊騎手（プロミストジーン＝４着）「距離はこなしてはくれているけど、手応えほど伸びきれなかった。ばててはいないけど伸び負けした感じ。（距離は）短い方がいいかもしれない」

戸崎圭太騎手（アピーリングルック＝５着）「いいスタートを切って、リズム良く運べました。真面目に走るぶん、距離はもう少し短い方が良さそう」