タレントの江口ともみが11日、自身のインスタグラムを更新。夫で「たけし軍団」のつまみ枝豆との2ショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】ペアルックの素敵な夫婦 色違いコーデがめちゃおしゃれ

同日に千葉県内で開催されたゴルフ大会「叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に夫婦で参加。「とおさんとはRough&Swell のウェアで 色違いコーデでした」と記し、アップしたのは白地に紺色のゴルフシャツに、枝豆はパンツ、江口はスカートを合わせたコーデ。愛が伝わる“おそろ”なウェア姿だった。



芸能界「ケンカ最強」「最恐」といった話題でたびたび名前が挙がる枝豆だが、穏やかな笑みが印象的な夫婦ショット。ただ、一緒に回ることはできなかったようで、「今回別々でのラウンドだったので 2ショットはここだけ 残念 いつか2人でこれ着てラウンドしよー!!」と次なる機会を描いていた。江口は別の投稿でロックバンド・DEENの池森秀一とのショット、叙々苑の豪華な焼き肉が並んだランチタイムの写真も公開している。



枝豆も13日に妻との写真をトップにして、インスタグラムを更新。「快晴の中、夫婦揃っての参加 ウェアは『ROUGH&SWELL』 恥ずかしながらのペアルック」とつづり、「たけし軍団」のラッシャー板前との2ショットも投稿している。



フォロワーからは2人の投稿に、「色違いコーデ素敵ですよ」「お揃い かわいい」「とてもお似合い」「いつも素敵なご夫婦」「こんなにも素敵な夫婦居ない～」などのコメントが。結婚30年目のおしどり夫婦の仲むつまじい姿に癒やされていた。



（よろず～ニュース編集部）