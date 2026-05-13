石川の自治体のトップに、その街の隠れた魅力やイチオシなことについて聞くシリーズ「ランチタイムに逢いましょう」。今回は野々市市の粟貴章市長です。



「よろしくお願いします」



今回、話を伺ったのは、野々市市の粟貴章市長。



訪れたのは、旧北国街道沿いにある野々市市の郷土資料館。江戸時代末期の商家を移築したもので、客をもてなした囲炉裏土間や和室などが見学できます。

市川 栞 キャスター：

「野々市のいわゆる大通りから一本入ったこの北国街道の…」

野々市市・粟 貴章 市長：

「そもそも郷土資料館として活用していたんですが、数年前から管理運営を民間にお任せして、食事の提供とかカフェ的なものとして使っていますので、ぜひ、皆さんにご紹介したいと思って」



頂いたランチは、カフェの看板メニューで、石川県内産のそば粉を手打ちした「おろしぶっかけセット」。そのお味は…



市長：「どうですか？」

市川：「おいしいです。野々市ならではの？」

市長：「そうですね、オール石川県産というか、この近くで採れたお蕎麦をここで打って」

市川：「すっきりとした味ですね」

市長：「本当に絶品だと思っているんですよ」



町から市に移行して15年、トップとして走り続けている粟市長。長年続ける趣味があるそうで…

市長：「歩ける時間には極力歩くようにしています」

市川：「極力歩くのレベルでないと聞いたのですが…」

市長：「そんな、あの、1日1万歩くらいは歩きたいなと思って」

市川：「1万歩ってけっこうですよね」

市長：「なりますね、はい」

市川：「ウォーキングのランキングも参加されていますよね」

市長：「石川県がウォーキングのアプリを出しているんで、それに入って、自分のデータっていうのはそれに出てくるんで」

市川：「市役所のランキング1位とか」

市長：「きょう現在では1位みたいなんですよ、歩くのが好きな職員がたくさんいますので、月末になると抜かれちゃって」

市川：「みんな競争しているんですね」



野々市市の人口は約5万8000人。「街の住みここちランキング」では毎年、上位に入り、若い世代や子育て世代に人気の街です。

市長がいま推したいことは？



市川：「伺ったのがこちら。富樫家通」



平安から室町時代までの約500年間、野々市を拠点に加賀地方を治めた武士の名門「富樫氏」。家通はその9代目に当たり、野々市市出身の漫画家、姫川恵梨さんがイラスト化しました。市は今年から「富樫プロジェクト」を本格始動し、魅力発信に力を入れています。



市長：「野々市から京都へ神社造営の手伝いに行かれた時に“白狐”を助けたという伝説があって、野々市で稲荷神社を造営して、キツネのつながりでね、そうするとその後、富樫家が栄えたという伝説が残っていまして、キツネをお祀りしてそしてなおかつ、お赤飯を出したという、おそらく日本で初めてお赤飯“赤まま”を作ったのが、この野々市なのではないかという説もあるんです」

市川：「知らなかったです。ここでお赤飯が生まれた…」

市長：「そうなんです」

市川：「この美しいようなビジュアルもありますが…」

市長：「美しくて強くて、でも、さっきのキツネの話ではないが、優しい」



さらに、野々市市の花木である椿も富樫氏が持ち込んだとされています。

市長：「富樫家通を中心に富樫を発信し、富樫と関係のあるツバキも発信をし、今後、いろいろな取り組みをしていきたいと思っています」



最後は和室に場所を変え、これからの展望を伺いました。



10年後に目指す目標は、“かがやき無限大 みんなでつくる インパクトシティののいち”。



市川：「インパクトシティというワードがすごく印象的でした。これはどんな意味がありますか」

市長：「これは実は色んな思いがありましてね、市民の皆さんが活躍をしてみんなに色んな影響とか、インパクトを与えらえるような、そういう元気な街にしたいという思いで、人にインパクトを与えられる、その集合が野々市としてもインパクトを与えることになると思っている」

市川：「観光の方はどうしても金沢に集中します」

市長「例えばこの場所もそうですし、喜多家住宅とかそれ以外にも、ここはちょっと面白いんですよ。標高33mの椿山なんていうのもありましてね、登頂していただくと標高33mという標柱もありますから、ぜひ行っていただきたいのですが、いろいろ野々市としても自慢できる場所がありますので、それをこれからどんどん発信していきたいなと思いますし、今考えているのが、例えば金沢市内のシェアサイクル“まちのり”を今年から実験的に野々市に自転車のポートを設置して拡大をさせていただく取り組みとか、さまざまなことを考えています」

市川：「市民協働の住みやすい街、そして関係人口も増やす。将来的にはどんな野々市市を思い描きますか」

市長：「さらに市民のみなさんが笑顔でこの野々市で活躍してほしいなとというか、そういう笑顔あふれる街になってくれたらいいなと思っています」

