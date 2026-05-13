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精神年齢の高さは「自分の未熟さを受け入れる」ことだった。心と感情をコントロールする7つの法則

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【真似して！】不満を人にぶつけない、精神年齢の高い・大人がしている7つのこと／心が成長する行動とは？」と題した動画を公開した。動画では、心が成熟している大人が日常的に取っている7つの行動を挙げ、人間関係を円滑にし、精神的に成長するための具体的な方法を解説している。



Ryotaはまず、精神年齢を上げるための1つ目の行動として「一人での行動を増やす」ことを挙げる。一人で決断し責任を取ることで自立が促され、「自分を振り返る回数も増えて、成長していける」と説明。具体的な実践方法として、自身の好みを理解できる一人旅を推奨した。



続けて、「自分の未熟さを受け入れる」ことの重要性を指摘する。弱点を隠そうとすると精神的な成長が止まってしまうと述べ、「未熟な部分について注意できる」ようになることが自己肯定につながると語った。さらに、人間関係におけるトラブルを減らす方法として「他人と自分を分ける」ことを挙げる。人はそれぞれ育った環境や価値観が異なるため、「犬だって種類が違うのに、一区切りにしてるみたいな考え方を人にやっちゃってる」と、ユニークな例えを用いて他者に自分の基準を押し付けない視点を提供した。



また、「過去のできなかった自分を受け入れる」ことも重要だと述べる。過去の過ちを否定するのではなく、「過去の自分のおかげなんだって思える」ことで気持ちが楽になり、成長を実感できると解説した。加えて、「感情を理解して扱う」ステップでは、自分がどのような状況でネガティブになるかのパターンを知り、感情に飲まれず俯瞰することの大切さを説いている。



最後に「自分の考えを絶対としない」という点を強調し、自分の物差しを他人に押し付けず、相対的に物事を見ることで、人間関係が改善していくと総括した。「より良い未来を想像しながら、ポジティブに考えて」と締めくくり、読者にとって自己理解を深めるための実践的なヒントが満載の内容となっている。