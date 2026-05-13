堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』第6話が5月17日夜9時から放送されます。

【写真】伍鉄ファミリー

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下5月17日放送予定のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

メモリアルカップから半年――。ブルズは活気に満ちている。

人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）もスタッフの一員になった。

そんな中、伍鉄（堤真一）はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを数式に見つけることができないでいた。

そんな伍鉄に昊は「選手をもっと知るための合宿」を提案。伍鉄も何かヒントが見つかるかもしれないと乗り気だ。

中華料理店「新楽」に集まってみんなで合宿の相談をしていると、広江（山口智子）がやって来る。

伍鉄、広江、昊の家族が20年ぶりに顔を合わせ……。

涼（山田裕貴）はチーム強化に向けたシャークヘッドとの共同合宿を考え、国見（安田顕）に会いに行く。