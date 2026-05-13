VisionMaster Max

Valerionは、ホームシアター専門店のアバック(AVAC)と共同で、フラッグシッププロジェクター「Valerion VisionMaster Max」の店頭体験イベントを、5月16日に全国7都市7会場で開催する。入場料は無料だが、事前申込が必要。なお、現在VisionMaster Maxはアバック全国6店舗にて販売中、日本公式サイトでも購入可能。

イベント申込みページ

体験会を予約のうえ、当日購入すると、専用スタンド等をプレゼントする特典も用意する。

Valerion×AVAC VisionMaster Max体験イベント 開催日時：2026年5月16日13:00～/15:00～(会場により異なる) 開催会場：仙台・新宿・横浜・名古屋・梅田・金沢・那覇(全7会場) 入場料：無料(要事前申込)

イベント詳細

イベントは、アバックスタッフが全店舗で司会進行と現場運営を担当。イベント冒頭では、AWOL Vision/ValerionブランドCTO兼共同創業者Eason Zhu(イーソン・ジュー)氏が出演した特別映像を上映する。

製品特徴の解説や、映像デモンストレーション、体験・Q&Aセッション、フリー体験などが予定されており、アバックスタッフによる個別説明および購入相談対応も行なう。

Valerion VisionMaster Maxは、RGBトリプルレーザー光源を搭載したDLP方式のプロジェクター。3,500 ISOルーメンの高輝度、独自のNoirSceneシステムによるコントラスト比50,000：1(EBL＋IRIS適応時)、110% Rec.2020の豊かな色域などが特徴。

日本では同年12月よりMakuakeにて先行販売を開始。応援購入総額3.2億円・支援者数698名を達成している。