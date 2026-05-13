「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が12日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。「今一番お金をかけているもの」を明かした。

この日は元V6で歌手の三宅健がゲスト出演。質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを三宅と行った。

三宅から「今一番お金をかけているものは何？」という質問をぶつけられたあのは「なんだろう。でも、ベタですけど、寝床ですかね」と告白。「やっぱりベッドはいいのを買いましたし、40万くらいの。マットレスもレガリアみたいなところのすごいいいのを買いました。枕もオーダーメイドで何回も、それこそお金をかけていろいろと試して、やったし。寝具がかもね、一番だったら」と明かした。

MCの猫のササキ（霜降り明星・粗品）は「いいのがそろってるんちゃうん？総額まあ何十万とか、100万とか下手したら」とニヤリ。あのちゃんは「100万は超えてる、もちろん」とキッパリ。「寝付けなくて。それでこだわって。だから本当にいいマットレスを買った」とした。

これに、三宅は「それによって寝付きよくなったんですか？」が聞くと、「あんまり聞かないでくださいよ」となぜか口ごもったあのちゃん。というのも、「マットレスとベッドフレーム一緒に買ったんですけど、ベッドフレーム、柵があるタイプ、足元に。そういうデザインがかわいいから買ったんですよ。そしたらマットレスがサイズが大きくて、はみ出していて。斜め、ラージヒルみたいになっていて」と苦笑。「それを1年以上使ってて、寝付き悪いです」とぶっちゃけた。

三宅は「絶対良くないじゃん。マットレス変えたほうがいいんじゃない？」と指摘。あのちゃんは「でも、そのマットレスはどこに行くんですかって、ボクが家から出て行かなきゃいけないんですか？」と置き場所に困って、買い替えできないと主張。

三宅は「新しいマットレスを買えば、その業者さんが引き取ってくれるんじゃないんですか？」と冷静。あのちゃんは「え、そうなんですか？そんなん早く言ってくださいよ、1年以上経っちゃったよ。知らんかった。だったらやればよかった」と肩を落としていた。