LIFEEARは、着せ替え有線イヤフォン「Nova」より、「初音ミク×シナモロール」の世界観を落とし込んだ特別デザインモデルの予約販売を開始した。価格は16,800円。直販サイトにて取り扱い、7月下旬以降より発送の予定。

ファッション雑貨ブランド「GAACAL」がデザインを手がけた限定仕様。高透明度レジン製の有線イヤフォンとしての音質面を備えつつ、日々のコーディネートや気分に合わせて楽しめる着せ替え可能なフェイスプレートを採用したのが大きな特徴。

デザインは、異なる3つの世界観を表現した「coffee」「クラシック・ガーリー」「ONSTAGE」の3モデルを用意する。

「coffee」モデルは、本体カラーにアクアブルーを採用。ピンクのマグカップに腰掛けた初音ミクとシナモロールを描いたデザインで、鮮やかなイラストとクリアな高透明レジンを組み合わせ、ポップでありながら大人の遊び心を感じさせる仕上がり。

「クラシック・ガーリー」モデルは、本体カラーがブルー。水色と白を基調としたエレガントなドレス姿の初音ミクをデザインし、可憐さと清潔感を両立。日常のガジェットとしても取り入れやすい、上品なデザインを目指したという。

「ONSTAGE」モデルは、本体カラーにクリアを採用。マイクスタンドを手に、シナモロールとともにポーズを決める初音ミクをあしらい、アーティストとしての側面を強調したモデル。機能性とデザイン性を高次元で両立させた、スマートなガジェットとして訴求する。

イヤフォン本体のフェイスプレートは着せ替え可能で、イヤフォン1個につきデザインプレート2種類が付属する。うち1セットはイヤフォン本体に装着済みとなる。

音質面では、高音から低音までしっかり届けるハイブリッド構成を採用。クリアで迫力あるサウンドを実現し、通勤や作業、映画鑑賞など幅広いシーンに対応する。有線接続ならではの安定した音質と、音楽への没入感も特徴としている。

筐体には高透明度レジンを採用し、「初音ミク×シナモロール」の世界観を表現。軽量かつフィット感を重視した設計により、長時間装着でも耳に負担がかかりにくく、移動中や作業中でも快適に使用できる。

付属品として、専用イヤフォン収納ケースと限定アクリルブロックも同梱。専用ケースはデバイスを保護する実用性に加え、鞄から取り出すたびに所有感を満たす仕上がり。アクリルブロックは、奥行きのある三層構造により描き下ろしイラストを立体的に再現し、デスクや棚に飾って楽しめるコレクションアイテムとなっている。

セット内容は、イヤフォン本体、着せ替え用フェイスプレート×2セット、イヤーチップ(S/M/L)×各1ペア、リケーブル(フラット2pin-3.5mm)、専用収納ケース、アクリルブロック。

また購入特典として、税込3,000円以上の購入者にオリジナルシールを1枚プレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了。