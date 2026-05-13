YOASOBI、世界的音楽フェス「ロラパルーザ 2026」メインステージ出演決定｜グローバルな存在感示す

“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、アメリカ・シカゴにて現地時間2026年7月30日（木）〜8月2日（日）に開催される世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza（ロラパルーザ） 2026」に、2年ぶり2度目の出演を果たす。さらにタイムテーブルが発表され、現地時間8月2日（日）17:00より、メインステージとなる「BUD LIGHT STAGE」への出演が決定した。

同フェスには、Charli XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、Jennie（ジェニー）ら世界的トップアーティストが出演。世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。

これまでにも、世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）」への出演をはじめ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストンでのアメリカ単独公演を成功させてきたYOASOBI。

今年は、7月31日（金）から8月2日（日）にかけてカナダ・モントリオールで開催される音楽フェス「OSHEAGA（オシアガ） 2026」への出演に加え、6都市を巡る自身最大規模の北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」の開催も控えている。

また、4月には、自身4作目となる英語版EP『E-SIDE 4』を配信リリース。北米ツアーや大型フェス出演を控える中、海外リスナーに向けた展開も加速させており、今回のLollapaloozaメインステージ出演は、YOASOBIのグローバルな存在感をさらに印象づける機会となりそうだ。

【出演情報】

イベント名称：Lollapalooza 2026場所：アメリカ・シカゴ開催日程：2026年7月30日（木）〜8月2日（日）Lollapalooza公式ページ：https://www.lollapalooza.com