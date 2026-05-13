ジャイアンツ戦で12試合53打席ぶり7号を放った

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの7号ソロを放った。ベンチに戻った大谷の珍しい挙動に米メディアも注目した。

大谷は3回の第2打席で相手先発のハウザーが投じたシンカーを捉えて左中間スタンドへ運んだ。速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）、角度23度を計測した一発となった。

大谷のこの日の一発は4月26日（同27日）のカブス戦以来となる53打席ぶりのアーチ。ダイヤモンドを回る大谷は天を仰ぐ仕草を見せ、さらにベンチに戻ると同僚もうれしそうな反応。大谷は思わずスタンドの方にボールを握るような仕草でアピールした。

米メディア「The Sporting Tribune」のフレド・セルバンテス記者は自身のX（旧ツイッター）に「ショウヘイ・オオタニは（ホームラン）ボールを要求している」。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」、「ジョムボーイ・メディア」も話題に。米メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者も「連続無本塁打記録を止めたあと、ドジャースベンチにいた彼は冗談っぽく（ホームラン）ボールを回収するように合図を送った」と伝えていた。（Full-Count編集部）