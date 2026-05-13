プレミア&欧州CL制覇狙うアーセナルに痛手…負傷のDFホワイトが今季残り試合を欠場、W杯出場も絶望的に
アーセナルがイングランド代表DFベン・ホワイトが負傷により、今シーズンの残り試合を欠場することを発表した。
10日に行われたプレミアリーグ第36節ウエスト・ハム戦に先発出場したホワイトだったが、前半28分に負傷交代。その後、検査と専門医による診察を受けた結果、深刻な内側側副靭帯損傷を負ったことが確認されたという。
今季の残り試合を欠場することを発表したクラブは、「医療チームがベンの回復とリハビリのプログラムを管理しており、全員がプレシーズンに間に合うように全力でサポートする」とコメント。アーセナルはプレミアリーグで首位に立ち、UEFAチャンピオンズリーグでは決勝進出しており、2冠の可能性を残している。
「あまりにも残酷なタイミングでの負傷」と伝えた英『BBC』は、クラブはプレシーズンでの復帰を目標としており、W杯出場も絶望的との見解を示した。ホワイトは3月の国際親善試合でイングランド代表に約3年3か月に復帰したばかりだった。
10日に行われたプレミアリーグ第36節ウエスト・ハム戦に先発出場したホワイトだったが、前半28分に負傷交代。その後、検査と専門医による診察を受けた結果、深刻な内側側副靭帯損傷を負ったことが確認されたという。
今季の残り試合を欠場することを発表したクラブは、「医療チームがベンの回復とリハビリのプログラムを管理しており、全員がプレシーズンに間に合うように全力でサポートする」とコメント。アーセナルはプレミアリーグで首位に立ち、UEFAチャンピオンズリーグでは決勝進出しており、2冠の可能性を残している。
「あまりにも残酷なタイミングでの負傷」と伝えた英『BBC』は、クラブはプレシーズンでの復帰を目標としており、W杯出場も絶望的との見解を示した。ホワイトは3月の国際親善試合でイングランド代表に約3年3か月に復帰したばかりだった。