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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【冷凍ストック】アイラップにいれて調理も冷凍もできちゃう『レンチン塩焼きそば３選』」と題した動画を公開しました。耐熱・耐冷ポリ袋「アイラップ」を活用し、包丁いらずで簡単に仕込める焼きそばの冷凍ストック術を紹介しています。



動画では、3食分の焼きそばを一度に仕込む工程を丁寧に解説。アイラップに麺とカット野菜を分け入れ、ちくわやシーフードミックス、ベーコンなどお好みの具材を加えます。調理のコツとして、豚肉などの生肉や魚介類は「1食50g以下にとどめること」と説明。欲張って入れすぎると加熱に時間がかかり、麺がブヨブヨになってしまうそうです。また、具材を入れる順番は気にしなくて良いものの、「とりあえず具材が一番上！」と覚えておくと良いとアドバイスしています。



空気を抜いて袋を結び、加熱時間をメモしたマスキングテープで粉末ソースを貼り付ければ冷凍庫へ。「疲れた未来の自分を助ける」頼もしいストックが完成します。食べたい時は、耐熱皿にのせて電子レンジで加熱するだけ。耐熱皿にクッキングシートを敷けばお皿が汚れず、「洗い物キャンセル可能」というズボラさんに嬉しいポイントも紹介されています。



完成した焼きそばは、熱々で具材の旨味がしっかり絡んだ仕上がりに。もし水分が多くベチャッと感じた場合は、鰹節をたっぷり入れると気にならなくなるというリカバリー方法も必見です。忙しい日のランチや夕食に、ぜひこの冷凍貯金を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（3食分）］

・マルちゃん焼そば塩（麺＋粉末スープ）：3食

・カット野菜（ピーマンともやし・ミックス野菜）：1袋（約200g）

・具材バリエーション（1食あたり）：ちくわ 2本（斜め切り）、冷凍シーフードミックス 約50g、ベーコン 2枚、または豚肉 50g以下



［作り方］

1. アイラップ3枚を用意し、焼きそば麺を1袋ずつ入れる。

2. カット野菜を3等分して各袋に入れる。

3. ちくわ、シーフードミックス、ベーコンなどの具材をそれぞれの袋に入れる。

4. 袋の空気を抜き、上の方で結ぶ。

5. 粉末ソースを忘れずにマスキングテープなどで袋に貼り付け、冷凍庫で保存する。（冷凍で2～3週間保存可能）

6. 食べる際は冷凍庫から取り出し、耐熱皿（クッキングシートを敷くのがおすすめ）にのせる。

7. 粉末スープを外し、袋の封を開けて口をクルクルとたたむ。

8. 電子レンジ（600W）で5～6分加熱する。シーフードなどしっかり加熱が必要なものは、エビが赤くなり全体が熱くなるまで様子を見て追加熱する（動画では6分加熱後、30秒追加熱）。

9. 加熱後、粉末ソースをかけて全体をよく混ぜ合わせたら完成。