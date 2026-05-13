夜のひと笑い・こう、復縁恋人との「思い出の場所」密着2ショット公開「ラブラブで仲良し」「2人とも可愛くて癒される」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが5月11日、自身のInstagramを更新。思い出の場所でのこうとの2ショットを公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「幻想的な1枚」復縁した美人恋人との密着ショット
ピンちゃんは「2人の思い出の場所に行ってきた」と記し、大阪の長居植物園の常設展「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」でのデートの様子を複数枚投稿。「半袖デビュー早すぎて震えてたこうくん（笑）」と記し、ライトアップされた夜の風景の中の黒い半袖Tシャツ姿のこうとトラックジャケットを着用した自身が顔を寄せ合っている笑顔の2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せそうな笑顔」「2人とも可愛くて癒される」「ラブラブで仲良し」「幻想的な1枚」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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◆こう＆ピンちゃん、思い出の場所での密着2ショット公開
ピンちゃんは「2人の思い出の場所に行ってきた」と記し、大阪の長居植物園の常設展「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」でのデートの様子を複数枚投稿。「半袖デビュー早すぎて震えてたこうくん（笑）」と記し、ライトアップされた夜の風景の中の黒い半袖Tシャツ姿のこうとトラックジャケットを着用した自身が顔を寄せ合っている笑顔の2ショットを公開した。
◆ピンちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せそうな笑顔」「2人とも可愛くて癒される」「ラブラブで仲良し」「幻想的な1枚」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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