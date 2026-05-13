九州のソウルアイス「ブラックモンブラン」のドーナツ、期間限定で発売 不二家とのコラボ商品
不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取り揃えたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」にて20日より、竹下製菓との初のコラボレーション商品「ブラックモンブランmilkyドーナツ」を期間限定で販売する。
【画像】不二家×ブラックモンブラン、プレゼント企画も
九州地方を中心に長年親しまれているロングセラーアイス「ブラックモンブラン」とコラボレーションし、チョコレートとザックザク食感のクッキークランチをドーナツで表現した。
ミルキーに使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げたふんわり食感の看板商品「milkyドーナツ」が「ブラックモンブラン」とコラボレーション。「ブラックモンブラン」をイメージして「milkyドーナツ」をチョコでコーティングし、クッキークランチをトッピングした。ザックザク食感が楽しめる一品となっている。
このコラボを記念し、不二家洋菓子店公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施。きょう13日昼12時から31日23時59分までの期間、公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると、抽選で8人に不二家のお菓子と竹下製菓のお菓子詰め合わせをプレゼントする。
「ブラックモンブラン」は、九州の“ソウルアイス”として、長年親しまれている竹下製菓が製造・販売するロングセラーのアイスバー。バニラアイスにチョココーティングしてクッキークランチをまぶしたザックザク食感が特長で、当たりくじ付きの楽しさもあり、幅広い世代に支持されている。
【画像】不二家×ブラックモンブラン、プレゼント企画も
九州地方を中心に長年親しまれているロングセラーアイス「ブラックモンブラン」とコラボレーションし、チョコレートとザックザク食感のクッキークランチをドーナツで表現した。
このコラボを記念し、不二家洋菓子店公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施。きょう13日昼12時から31日23時59分までの期間、公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると、抽選で8人に不二家のお菓子と竹下製菓のお菓子詰め合わせをプレゼントする。
「ブラックモンブラン」は、九州の“ソウルアイス”として、長年親しまれている竹下製菓が製造・販売するロングセラーのアイスバー。バニラアイスにチョココーティングしてクッキークランチをまぶしたザックザク食感が特長で、当たりくじ付きの楽しさもあり、幅広い世代に支持されている。