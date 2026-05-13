【猫猫の調合書】 5月13日 発売 価格：2,200円

イマジカインフォスは、書籍「猫猫の調合書」を本日5月13日に主婦の友社より発売する。価格は2,200円。デジタル版も同日発売される。

本書は、「薬屋のひとりごと」作中の料理が味わえる、初の公式レシピ本。壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情の証・氷菓をはじめ、作中に登場する料理のレシピを原作者である日向夏氏の完全監修のもと収録している。

本書の表紙は、原作小説のイラストを担当するしのとうこ氏による描き下ろし。宴を抜け出して、壬氏の依頼により氷菓を作る猫猫と、出来上がりを待つ壬氏の様子が描かれている。「氷菓」は、氷と塩を使って材料を冷やし固めて作る。このレシピはwebでも確認できる。

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「友情の氷菓」

□「友情の氷菓」レシピ

本書のために書き下ろしたショートストーリーも

本書のために、著者の日向夏氏が新たにショートストーリーを新規に5本書き下ろし。「鱠（なます）」、「二層の酒」、「串焼き」、「甘藷（かんしょ）菓子」、「角煮」のタイトルで収録されている。

加えて、以前特典として限定配布された「可可阿（カカオ）菓子」も収録され、計6本のショートストーリーを楽しめる。

新作レシピ＆ショートストーリーをwebで公開

壬氏付きの侍女・水蓮に作り方を教えてもらい、猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」。レシピの基になったショートストーリーもwebで公開されている。

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「大理石模様の可可阿菓子」

□「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」のレシピ

□ショートストーリー

□「薬屋のひとりごと」料理連載ページ

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「月精の夜空ゼリー」

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「恍惚の毒見スープ」

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「街歩きの串焼き」

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「猫猫の“毒見”スープ」

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「水蓮の西方風焼き菓子」

「薬屋のひとりごと」初のレシピ本「猫猫の調合書（レシピ）」より「体調確認の鶏粥」

＜収録レシピ＞

・猫猫の“媚薬”チョコレート

・園遊会のみかん生姜飴

・青魚と野菜のなます

・恍惚の毒見スープ

・麦稈の二層モクテル

・上級妃の柑橘蜂蜜煮

・街歩きの串焼き

・見送りの青薔薇菓子

・月精の夜空ゼリー

・滝壺の蕗煮

・友情の氷菓

・爸爸（パパ）の葡萄果実水（ぶどうジュース）

・狐の里の油条（あげぱん）

・暗号の運命饼干（フォーチュンクッキー）

・燕燕の乾焼蝦仁（エビチリ）

・水蓮の西方風焼き菓子

・大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子

・壬氏の疲労回復スープ

・やぶ医者の甘藷菓子

・訪問の夜の豚角煮

・水蓮の鮑粥

・体調確認の鶏粥

・猫猫のかさ増し粥

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

料理・レシピ考案／真楠ヨウ 撮影／鈴木泰介 スタイリング／坂上嘉代