º£½µËö¤«¤é½ë¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤É30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬µÞÁý
º£½µËö¤«¤é½ë¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÆîÉô¤ä´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü(30¡î°Ê¾å)ÃÏÅÀ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÃÉÜ¤ä·§ËÜ¤Ç¤Ï15Æü(¶â)°Ê¹ß¤ÏÏ¢Æü¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â17Æü(Æü)¤È19Æü(²Ð)¤Ï¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤è¤êÂ¿¤¤
5·î¤ËÆþ¤ê¡¢¹¤¯²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¡¢´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î4Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô(Â®ÊóÃÍ)¤Ï454¿Í¤ÈÁ°Ç¯Æ±»þ´ü(256¿Í)¤Î¤ª¤è¤½1.8ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£½µËö°Ê¹ß¤Ï½ë¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¡¿¿²ÆÆüÃÏÅÀ¤¬µÞÁý
º£½µËö°Ê¹ß¤ÏÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢½ë¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¾ÝÄ£¤«¤é¤âÅìËÌ¤«¤é²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ò¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤ä·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢15Æü(¶â)°Ê¹ß¡¢Á°¶¶»Ô¤äµþÅÔ»Ô¤Ï16Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï¡¢¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤â17Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï30¡î°Ê¾å¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â17Æü(Æü)¤È19Æü(²Ð)¤Ï30¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï19Æü(²Ð)¤Ç¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë33¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5·î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬ÅþÍè¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡¡Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
À¤ÅÄÃ«¶è,
²Æì,
¹©¾ì,
Ê©ÃÅ,
ÂçÁ¥,
»ûÅÄ²°