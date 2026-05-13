この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大儲けする社長はコレを理解している！キャッシュリッチになる秘訣をお伝えします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「大儲けする社長はコレを理解している！キャッシュリッチになる秘訣をお伝えします。」を公開した。動画では、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、「節税する社長が一生キャッシュリッチになれない理由」について解説している。



市ノ澤氏は、経営者には「節税する社長」と「納税する社長」が存在し、実際にお金を持っているのは後者であると指摘する。利益が出た際、多くの経営者が税金の支払いを嫌がり、不要な経費を使って利益をゼロにしようとする傾向があるという。



特に、ドローンレンタルや節税保険といった「繰延節税」と呼ばれる商品は、一時的に経費にして後から戻ってくる仕組みだが、投資として見ると利回りが低く、使い勝手も悪いと説明。市ノ澤氏はこれを「100%損する投資」と表現し、節税という言葉に飛びつくと、業者や紹介した税理士だけがノーリスクで儲かる仕組みになっていると警鐘を鳴らす。



さらに、利益を圧縮して税金を逃れたとしても、結果的に手元にキャッシュが残らず、会社の内部留保も積み上がらないと語る。また、借入金の元本返済は経費に含まれないため、利益をゼロに調整してしまうと返済分のお金が不足し、キャッシュフローが赤字に陥る危険性があることも指摘した。



キャッシュリッチな経営者になるためのポイントとして、市ノ澤氏は「経営者思考を身につけること」と「死に金を使わないこと」の2点を挙げる。消費や浪費ではなく、使ったお金や時間を何倍にもして回収する意識を持ち、増えて返ってくる「生き金」を使うべきだと主張。「残るお金の方が重要」という意識を持ち、しっかりと利益を出して納税することが、強い会社を作る唯一の道であると結論付けた。