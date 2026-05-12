【建設業】

1762 高松コンストラクショングループ 2026年3月期本決算

Point：手持ち工事の進捗と次期受注目標の整合性を確認

1780 ヤマウラ 2026年3月期本決算

Point：地場強みを活かした受注残高と収益性の推移に注目

1793 大本組 2026年3月期本決算

Point：土木・建築両部門の採算改善状況と配当方針をチェック

1799 第一建設工業 2026年3月期本決算

Point：鉄道関連工事の安定推移と資材高騰の影響を精査

1802 大林組 2026年3月期本決算

Point：大型案件の採算性と資本効率向上策の進捗を確認

1822 大豊建設 2026年3月期本決算

Point：得意の土木事業における利益率回復の程度を注視

1828 田辺工業 2026年3月期本決算

Point：プラントメンテナンス需要の動向と次期見通しを把握

1852 淺沼組 2026年3月期本決算

Point：更新投資需要の取り込み状況と株主還元姿勢をチェック

1867 植木組 2026年3月期本決算

Point：北陸エリアの公共投資動向と施工効率の改善を確認

1885 東亜建設工業 2026年3月期本決算

Point：海洋土木の優位性と海外案件の収益貢献度を分析

1904 大成温調 2026年3月期本決算

Point：空調設備工事の受注環境と人件費増の吸収状況を注視

1925 大和ハウス工業 2026年3月期本決算

Point：事業施設部門の成長持続性と海外開発の進捗を評価

1948 弘電社 2026年3月期本決算

Point：三菱電機系案件の安定性と電力インフラ投資を確認

1951 エクシオグループ 2026年3月期本決算

Point：通信インフラ以外のシステムソリューション伸長を確認

1952 新日本空調 2026年3月期本決算

Point：産業空調分野の需要動向と受注残の積み上がりをチェック

1960 サンテック 2026年3月期本決算

Point：電気設備工事の採算管理と次期の営業利益目標に注目

1966 高田工業所 2026年3月期本決算

Point：半導体関連の設備投資動向とプラント工事の寄与を分析

1980 ダイダン 2026年3月期本決算

Point：リニューアル案件の利益貢献とDX投資の成果を確認

1982 日比谷総合設備 2026年3月期本決算

Point：データセンター向け等の高度設備需要の動向を注視

256A 飛島HD 2026年3月期本決算

Point：経営統合後のシナジー創出状況と受注戦略の明確化を確認

341A トヨコー 2026年3月期本決算

Point：独自のレーザー技術によるインフラ補修需要の拡大を注視

5076 インフロニア・HD 2026年3月期本決算

Point：インフラ運営事業の収益安定性とグループ間連携を確認

6379 レイズネクスト 2026年3月期本決算

Point：石油・化学向け定修工事のサイクルと収益性をチェック

1788 三東工業社 2026年6月期3Q

Point：通期計画に対する進捗率と期末の追い込み状況を確認

1795 マサル 2026年9月期2Q

Point：防水工事の季節変動と下期の大型案件寄与を精査

【サービス業】

143A イシン 2026年3月期本決算

Point：自治体向け情報支援サービスの拡大ペースをチェック

2136 ヒップ 2026年3月期本決算

Point：技術者派遣の稼働率向上と契約単価の推移を注視

2152 幼児活動研究会 2026年3月期本決算

Point：課外教室の会員数回復状況と新規園の開拓状況を確認

2342 トランスジェニックグループ 2026年3月期本決算

Point：創薬支援事業の黒字定着と研究開発投資のバランスを評価

2440 ぐるなび 2026年3月期本決算

Point：飲食店向けDX支援の収益化と楽天経済圏との連携を注視

2454 オールアバウト 2026年3月期本決算

Point：メディア事業の広告単価推移と新サービスの成長性を精査

2749 ＪＰHD 2026年3月期本決算

Point：運営園の定員充足率向上と自治体補助金の動向をチェック

3010 ポラリス・HD 2026年3月期本決算

Point：インバウンド需要に伴うADR（平均客室単価）の上昇を確認

3521 テルマー湯HD 2026年3月期本決算

Point：温浴施設の客数動向と飲食・物販などの客単価を注視

4290 プレステージ・インターナショナル 2026年3月期本決算

Point：BPO需要の多様化と海外拠点を含めた成長戦略を評価

4658 日本空調サービス 2026年3月期本決算

Point：保守管理契約の継続率とメンテナンス品質の維持をチェック

4680 ラウンドワン 2026年3月期本決算

Point：米国市場での出店加速と国内既存店の収益力を確認

4694 ビー・エム・エル 2026年3月期本決算

Point：検査件数の回復傾向と価格改定によるコスト吸収状況を分析

4801 セントラルスポーツ 2026年3月期本決算

Point：会員数の増減推移とパーソナル指導等の単価アップを注視

5071 ヴィス 2026年3月期本決算

Point：オフィスデザインの受注サイクルと利益率の改善を確認

549A ヒトトヒトHD 2026年3月期本決算

Point：人材サービス分野の需要回復と新規顧客獲得状況を把握

6027 弁護士ドットコム 2026年3月期本決算

Point：クラウドサインの導入社数推移とARPUの動向に注目

6055 ジャパンマテリアル 2026年3月期本決算

Point：半導体工場の保守管理需要と特殊ガス供給の寄与を確認

6059 ウチヤマHD 2026年3月期本決算

Point：介護・飲食両事業の損益分岐点管理と次期計画をチェック

6181 タメニー 2026年3月期本決算

Point：婚活支援の成約率とイベント再開による収益改善を確認

6186 一蔵 2026年3月期本決算

Point：成人式・婚礼需要の動向とコスト削減効果の持続を注視

6193 バーチャレクス・HD 2026年3月期本決算

Point：コンサルティングとITの融合による受注拡大を評価

6197 ソラスト 2026年3月期本決算

Point：医療事務の安定性と介護拠点のM&A進捗をチェック

6549 ディーエムソリューションズ 2026年3月期本決算

Point：EC物流代行の取扱量増と発送コストの管理状況を確認

6570 共和コーポレーション 2026年3月期本決算

Point：アミューズメント施設の既存店売上と新店舗の貢献を注視

7067 ブランディングテクノロジー 2026年3月期本決算

Point：中小企業向けブランド支援の受注推移と収益性を確認

7096 ステムセル研究所 2026年3月期本決算

Point：さい帯血保管の新規契約数と認知度向上の成果をチェック

7374 コンフィデンス・インターワークス 2026年3月期本決算

Point：ゲーム業界向け人材派遣の需給状況と次期見通しを注視

8920 東祥 2026年3月期本決算

Point：スポーツクラブの会員数推移とホテル事業の回復を確認

9221 フルハシＥＰＯ 2026年3月期本決算

Point：バイオマス燃料需要の動向と木材リサイクルの利益率を評価

9272 ブティックス 2026年3月期本決算

Point：商談型展示会の効率化とM&A仲介事業の成約件数を注視

9332 ＮＩＳＳＯHD 2026年3月期本決算

Point：製造派遣の需要回復ペースと教育研修による差別化を評価

9341 ＧＥＮＯＶＡ 2026年3月期本決算

Point：医療機関向けWEBサービスの契約更新率と新規獲得を注視

9644 タナベコンサルティンググループ 2026年3月期本決算

Point：経営コンサル受注残の推移と株主還元の方針をチェック

9686 東洋テック 2026年3月期本決算

Point：警備需要の動向と人件費増加の価格転嫁状況を確認

9726 ＫＮＴ－ＣＴHD 2026年3月期本決算

Point：団体旅行の回復状況と不適切請求問題後の信頼回復を注視

2180 サニーサイドアップグループ 2026年6月期3Q

Point：PR案件の大型化とインフルエンサーマーケティングの進捗

2385 総医研HD 2026年6月期3Q

Point：トクホ・機能性表示食品の開発支援と化粧品販売をチェック

6030 アドベンチャー 2026年6月期3Q

Point：航空券予約「skyticket」の取扱高と海外展開の加速を注視

6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 2026年6月期3Q

Point：受託解析の国内外での受注状況と研究開発の進捗を評価

6547 グリーンズ 2026年6月期3Q

Point：宿泊稼働率の推移と新規ホテルオープンの収益貢献を確認

6548 旅工房 2026年6月期3Q

Point：海外旅行需要の本格回復に向けた体制整備状況を精査

9340 アソインターナショナル 2026年6月期3Q

Point：矯正歯科向け技工物の需要増と海外ラボの活用状況を注視

2185 シイエム・シイ 2026年9月期2Q

Point：マニュアル作成のDX対応と下期の受注見通しをチェック

4751 サイバーエージェント 2026年9月期2Q

Point：広告事業の成長回帰とABEMAの損益改善状況を確認

6087 アビスト 2026年9月期2Q

Point：設計開発アウトソーシングの受注推移と水素関連事業を注視

6551 ツナググループ・HD 2026年9月期2Q

Point：採用代行需要の拡大とプラットフォーム事業の収益性を評価

7361 ヒューマンクリエイションHD 2026年9月期2Q

Point：ITエンジニア派遣の単価上昇と離職率の抑制状況をチェック

2124 ジェイエイシーリクルートメント 2026年12月期1Q

Point：ハイクラス人材紹介の需要環境とコンサルタント数を確認

2169 ＣＤＳ 2026年12月期1Q

Point：自動車関連ドキュメント作成の受注と進捗をチェック

2195 アミタHD 2026年12月期1Q

Point：サーキュラーエコノミー需要と企業向け支援の拡大を確認

2429 ワールドHD 2026年12月期1Q

Point：人材・不動産両事業の期初進捗とシナジー効果を確認

421A ムービン・ストラテジック・キャリア 2026年12月期1Q

Point：コンサルティング業界特化型紹介の強みと成約ペースを注視

4293 セプテーニ・HD 2026年12月期1Q

Point：電通グループとの連携強化による広告運用の成長を確認

4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 2026年12月期1Q

Point：婚礼受注の単価向上とホテル事業の先行投資負担を把握

6540 船場 2026年12月期1Q

Point：内装設計の受注残高とエシカルデザインの普及状況を確認

7081 コーユーレンティア 2026年12月期1Q

Point：法人向けレンタル需要と中古販売の利益貢献をチェック

9214 Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 2026年12月期1Q

Point：訪問看護拠点の拡大ペースと採用コストの推移を注視

9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ 2026年12月期1Q

Point：モバイルバッテリーシェアの利用回数と設置拡大を確認

9621 建設技術研究所 2026年12月期1Q

Point：建設コンサル受注の期初滑り出しと次期見通しを評価

9622 スペース 2026年12月期1Q

Point：商業施設ディスプレイの需要回復と制作効率の向上を確認

9757 船井総研HD 2026年12月期1Q

Point：月次コンサル契約の継続率とDX支援の進捗を確認

【鉱業】

1515 日鉄鉱業 2026年3月期本決算

Point：銅価格の変動影響と石灰石資源の安定利益を確認

1662 石油資源開発 2026年3月期本決算

Point：原油・ガス市況の寄与と再エネ投資の進捗を注視

1605 ＩＮＰＥＸ 2026年12月期1Q

Point：国際市況と生産コストの管理および株主還元姿勢を評価

1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2026年12月期1Q

Point：ヨウ素市況の動向と天然ガス供給の安定性を確認

【その他製品】

1518 三井松島HD 2026年3月期本決算

Point：石炭権益の収益力と非資源事業への事業転換スピードを注視

429A テクセンドフォトマスク 2026年3月期本決算

Point：半導体マスクの微細化対応と次期需要予測を確認

5962 浅香工業 2026年3月期本決算

Point：土木・園芸機材の原材料コスト管理と次期計画をチェック

7794 イーディーピー 2026年3月期本決算

Point：人工ダイヤモンド種結晶の需要回復と競合環境を確認

7822 永大産業 2026年3月期本決算

Point：建材価格の改定浸透と住宅着工動向の影響を確認

7863 平賀 2026年3月期本決算

Point：販促資材の利益率改善と新規顧客開拓の成果を注視

7864 フジシールインターナショナル 2026年3月期本決算

Point：環境配慮型ラベルの採用状況と海外収益の伸びを確認

7898 ウッドワン 2026年3月期本決算

Point：ニュージーランド林業資産の評価と国内販売をチェック

7912 大日本印刷 2026年3月期本決算

Point：情報コミュニケーション分野の収益性と新事業創出を確認

7990 グローブライド 2026年3月期本決算

Point：レジャー需要の一服感に対する新製品投入効果を確認

7826 フルヤ金属 2026年6月期3Q

Point：イリジウム等貴金属市況の動向と製品需要のバランスを注視

7833 アイフィスジャパン 2026年12月期1Q

Point：ディスクロージャー関連の受注とBPO事業の伸長を確認

7936 アシックス 2026年12月期1Q

Point：北米・中国でのランニングシューズ販売と利益率をチェック

【機械】

1909 日本ドライケミカル 2026年3月期本決算

Point：消火設備のメンテナンス需要と更新投資の動向を確認

5631 日本製鋼所 2026年3月期本決算

Point：プラスチック機械の受注環境と防衛関連の期待値を注視

6022 赤阪鐵工所 2026年3月期本決算

Point：船舶用エンジンの新造需要とアフターサービスの収益性

6101 ツガミ 2026年3月期本決算

Point：中国市場の回復ペースと自動旋盤の受注動向を把握

6125 岡本工作機械製作所 2026年3月期本決算

Point：半導体・車載向け研削盤の受注残と納期改善を確認

6165 パンチ工業 2026年3月期本決算

Point：金型部品の需要動向と構造改革による利益寄与を確認

6246 テクノスマート 2026年3月期本決算

Point：LiB向けコーター等のエネルギー関連受注状況を注視

6262 ＰＥＧＡＳＵＳ 2026年3月期本決算

Point：工業用ミシンの海外需要と生産拠点の最適化を確認

6292 カワタ 2026年3月期本決算

Point：リサイクル設備需要とEV関連への進捗状況をチェック

6298 ワイエイシイHD 2026年3月期本決算

Point：半導体・ディスプレイ関連の受注回復と新事業を注視

6306 日工 2026年3月期本決算

Point：アスファルトプラントの更新需要と環境製品の伸びを評価

6317 北川鉄工所 2026年3月期本決算

Point：工作機器と鋳物事業の採算性と設備投資意欲を確認

6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2026年3月期本決算

Point：ロボット向け減速機の受注底打ち時期と次期回復を確認

6334 明治機械 2026年3月期本決算

Point：製粉・飼料プラントの大型案件進捗と利益率を確認

6339 新東工業 2026年3月期本決算

Point：鋳造設備の国内外需要と表面処理事業の安定性を注視

6342 太平製作所 2026年3月期本決算

Point：合板機械の需要動向とバイオマス発電関連の進捗を確認

6346 キクカワエンタープライズ 2026年3月期本決算

Point：製材・加工機械の特注案件の利益貢献度をチェック

6358 酒井重工業 2026年3月期本決算

Point：道路機械の国内更新需要と北米市場の伸長を注視

6368 オルガノ 2026年3月期本決算

Point：半導体向け超純水製造装置の大型案件寄与と次期見通し

6371 椿本チエイン 2026年3月期本決算

Point：マテハンシステムの物流需要と連鎖駆動の利益率を注視

6384 昭和真空 2026年3月期本決算

Point：水晶振動子・電子部品向け真空成膜装置の動向を把握

6405 鈴茂器工 2026年3月期本決算

Point：米飯加工機の海外輸出拡大と国内の人手不足対策需要

6412 平和 2026年3月期本決算

Point：遊技機販売台数とゴルフ事業の集客・収益バランスを確認

6417 ＳＡＮＫＹＯ 2026年3月期本決算

Point：主力タイトルの販売寄与とスマート機の普及動向を注視

6418 日本金銭機械 2026年3月期本決算

Point：カジノ向け紙幣識別機と国内新券対応の進捗を確認

6485 前澤給装工業 2026年3月期本決算

Point：水道用給水装置の安定需要と原材料価格の転嫁状況

6486 イーグル工業 2026年3月期本決算

Point：メカニカルシールの自動車・産業機械向け需要を確認

6495 宮入バルブ製作所 2026年3月期本決算

Point：LPGバルブの需要動向と水素関連の研究開発をチェック

7726 黒田精工 2026年3月期本決算

Point：モーターコアのEV向け需要と精密加工の収益性を評価

7991 マミヤ・オーピー 2026年3月期本決算

Point：紙幣識別機とスポーツ用品の収益貢献バランスを確認

6284 日精エー・エス・ビー機械 2026年9月期2Q

Point：PETボトル成形機の海外受注動向とメンテナンス収益

6235 オプトラン 2026年12月期1Q

Point：スマートフォン・車載向け光学薄膜装置の受注進捗

6269 三井海洋開発 2026年12月期1Q

Point：FPSOの建造進捗とチャーター料収益の安定性を確認

6278 ユニオンツール 2026年12月期1Q

Point：PCBドリルの在庫調整完了と稼働率の回復状況を注視

6464 ツバキ・ナカシマ 2026年12月期1Q

Point：精密ボールの自動車・工作機械向け需要とコスト管理

6497 ハamai 2026年12月期1Q

Point：バルブ製品の期初受注状況と生産効率の推移を確認

6498 キッツ 2026年12月期1Q

Point：半導体・水素向け高付加価値バルブの伸長を確認

【食料品】

2108 日本甜菜製糖 2026年3月期本決算

Point：砂糖価格の動向と原料甜菜の収穫・コスト影響を確認

2220 亀田製菓 2026年3月期本決算

Point：海外展開の利益貢献と国内米菓の価格改定効果を確認

2226 湖池屋 2026年3月期本決算

Point：高付加価値商品の販売動向とマーケティング投資を評価

2264 森永乳業 2026年3月期本決算

Point：健康機能性食品の伸長と原材料コストの吸収状況を注視

2531 宝HD 2026年3月期本決算

Point：海外日本食卸の成長持続性と国内酒類市場の動向を確認

2540 養命酒製造 2026年3月期本決算

Point：主力品の安定性と通信販売など新チャネルの寄与を確認

2612 かどや製油 2026年3月期本決算

Point：ごま原料価格の変動と家庭用・業務用の販売バランス

2805 ヱスビー食品 2026年3月期本決算

Point：スパイス・カレールウの占有率と原材料・物流費の影響

2831 はごろもフーズ 2026年3月期本決算

Point：シーチキン等の価格戦略と生産ラインの効率化を確認

2897 日清食品HD 2026年3月期本決算

Point：グローバル戦略の成果と非即席めん事業の成長性を評価

2908 フジッコ 2026年3月期本決算

Point：惣菜製品の単価維持と健康需要向け製品の動向を注視

2922 なとり 2026年3月期本決算

Point：おつまみ需要のトレンド変化と原材料調達の安定性を確認

3069 ＪＦＬＡHD 2026年3月期本決算

Point：グループ再編による経営効率化と外食事業の回復を確認

4526 理研ビタミン 2026年3月期本決算

Point：ドレッシング・海藻製品のシェアと海外化成品を注視

2820 やまみ 2026年6月期3Q

Point：豆腐製品の増産体制と販路拡大による進捗状況を確認

2587 サントリービバレッジ＆フード 2026年12月期1Q

Point：国内外の飲料需要動向と新製品の期初立ち上がりを把握

【情報・通信業】

2307 クロスキャット 2026年3月期本決算

Point：金融向けシステム開発の旺盛な需要と受注残を確認

2317 システナ 2026年3月期本決算

Point：DX関連投資の獲得状況と高単価案件へのシフトを注視

2321 ソフトフロントHD 2026年3月期本決算

Point：音声認識AI関連の収益化と通期黒字化の達成度を確認

2332 クエスト 2026年3月期本決算

Point：大手顧客との継続取引安定性と技術者確保の状況を把握

332A ミーク 2026年3月期本決算

Point：IoT通信プラットフォームの利用拡大と契約件数を注視

3670 協立情報通信 2026年3月期本決算

Point：中小企業向けソリューション販売と保守サービスの寄与

3676 デジタルハーツHD 2026年3月期本決算

Point：ゲームデバッグの安定性とエンタープライズ事業を評価

3682 エンカレッジ・テクノロジ 2026年3月期本決算

Point：セキュリティソフトのライセンス販売と保守更新率を把握

3768 リスクモンスター 2026年3月期本決算

Point：与信管理サービスの会員基盤拡大と付加価値サービス

3773 アドバンスト・メディア 2026年3月期本決算

Point：音声認識エンジンの多業種展開とクラウド売上の比率

3798 ＵＬＳグループ 2026年3月期本決算

Point：次世代金融システムのコンサル需要と収益率の高さを確認

3800 ユニリタ 2026年3月期本決算

Point：SaaSシフトの進捗とサブスクリプション収益の安定性

3817 ＳＲＡHD 2026年3月期本決算

Point：受託開発の利益率維持と自社IP製品の伸長を確認

3834 朝日ネット 2026年3月期本決算

Point：ISP接続会員数の維持と教育支援システムの普及状況

3840 パス 2026年3月期本決算

Point：事業構造改革の成果と新規事業の収益寄与を確認

3848 データ・アプリケーション 2026年3月期本決算

Point：EDI関連製品のクラウド化進捗とパートナー販売を注視

3925 ダブルスタンダード 2026年3月期本決算

Point：ビッグデータ活用サービスの新規採用数と次期計画を評価

3932 アカツキ 2026年3月期本決算

Point：既存タイトルの安定維持と新作投入による収益寄与を確認

3979 うるる 2026年3月期本決算

Point：CGS事業（NJSS等）の成長率と利益成長のバランス

4069 ＢｌｕｅＭｅｍｅ 2026年3月期本決算

Point：ローコード開発支援の需要動向と技術者育成の進捗

4299 ハイマックス 2026年3月期本決算

Point：銀行・証券向け開発の継続性と人件費管理を確認

4389 プロパティデータバンク 2026年3月期本決算

Point：不動産管理クラウドの契約棟数と解約率の低さを注視

4488 ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ 2026年3月期本決算

Point：AI-OCRの利用件数推移と生成AI関連サービスの進捗

4687 ＴＤＣソフト 2026年3月期本決算

Point：アジャイル開発需要の取り込みと受注残高の質を確認

4761 さくらケーシーエス 2026年3月期本決算

Point：金融・公共向け案件の進捗とデータセンター収益を確認

4816 東映アニメーション 2026年3月期本決算

Point：版権事業のグローバル収益と新作の動向を注視

5599 Ｓ＆Ｊ 2026年3月期本決算

Point：セキュリティ監視サービスの契約数と利益成長を確認

9428 クロップス 2026年3月期本決算

Point：携帯販売と人材派遣の収益バランスをチェック

9435 光通信 2026年3月期本決算

Point：ストック利益の積み上がりと投資先株式の評価を確認

9640 セゾンテクノロジー 2026年3月期本決算

Point：データ連携製品「HULFT」の販売動向と次期戦略

9697 カプコン 2026年3月期本決算

Point：大型タイトルの累計販売数と次期新作パイプライン

9709 ＮＣＳ＆Ａ 2026年3月期本決算

Point：システム更新需要の獲得と保守運営の安定性を確認

9889 ＪＢＣＣHD 2026年3月期本決算

Point：クラウド関連事業の成長加速と収益性向上の進捗

9984 ソフトバンクグループ 2026年3月期本決算

Point：ビジョン・ファンドの投資評価益とアームの成長性

3632 グリーHD 2026年6月期3Q

Point：メタバース事業の進捗とゲーム課金収入の推移を注視

4396 システムサポートHD 2026年6月期3Q

Point：AWS導入支援の拡大と自社パッケージの販売状況を確認

4478 フリー 2026年6月期3Q

Point：有料課金ユーザー数の増加と赤字幅の縮小状況を精査

4495 アイキューブドシステムズ 2026年6月期3Q

Point：MDMシェアの維持と周辺機能のクロスセル状況を確認

4847 インテリジェント ウェイブ 2026年6月期3Q

Point：決済システムのカード不正検知需要の動向を注視

5254 Ａｒｅｎｔ 2026年6月期3Q

Point：建設業界向けDX開発の受注状況とSaaS展開を確認

3723 日本ファルコム 2026年9月期2Q

Point：新作タイトルの初動と海外ライセンス収益の寄与を評価

3939 カナミックネットワーク 2026年9月期2Q

Point：介護・医療プラットフォームの導入数推移をチェック

3992 ニーズウェル 2026年9月期2Q

Point：DX・セキュリティ分野の受注拡大とエンジニア確保

4055 ティアンドエスグループ 2026年9月期2Q

Point：半導体工場向け保守運用の安定性とAI関連の進捗

4071 プラスアルファ・コンサルティング 2026年9月期2Q

Point：タレントパレットの契約数と高利益率の維持を注視

9746 ＴＫＣ 2026年9月期2Q

Point：地方公共団体・会計事務所向けシステムの更新動向

2330 フォーサイド 2026年12月期1Q

Point：事業多角化の進捗と既存メディア・決済事業の底堅さ

3673 ブロードリーフ 2026年12月期1Q

Point：クラウドサービスへの移行状況と月額報酬の推移

4056 ニューラルグループ 2026年12月期1Q

Point：エッジAIの街中実装案件と次期収益見通しを確認

4072 電算システムHD 2026年12月期1Q

Point：収納代行の取扱高推移とITサービス部門の進捗を確認

4171 グローバルインフォメーション 2026年12月期1Q

Point：市場調査レポートの販売動向と顧客企業の投資意欲

4180 Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 2026年12月期1Q

Point：AIプラットフォームの海外売上成長と利益率改善状況

4258 網屋 2026年12月期1Q

Point：ログ管理とクラウドVPNの受注状況・解約率を確認

4264 セキュア 2026年12月期1Q

Point：AI顔認証等のセキュリティ導入需要の立ち上がりを確認

4356 応用技術 2026年12月期1Q

Point：BIM/CIMソリューションの受注と技術者単価をチェック

4379 Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ 2026年12月期1Q

Point：Akerunの導入社数とARR（年間経常収益）の伸びを注視

4415 ブロードエンタープライズ 2026年12月期1Q

Point：マンション向け高速インターネット導入の進捗を確認

4449 ギフティ 2026年12月期1Q

Point：eギフトの発行額推移と法人キャンペーン需要を注視

4480 メドレー 2026年12月期1Q

Point：人材プラットフォームの成約数とオンライン診療の進捗

【化学】

247A Ａｉロボティクス 2026年3月期本決算

Point：化粧品D2Cの広告効率と新規ブランドの寄与を確認

4027 テイカ 2026年3月期本決算

Point：酸化チタンの需給動向と化粧品材料の海外販売を注視

4042 東ソー 2026年3月期本決算

Point：クロル・アルカリ事業の市況とスペシャリティ製品を評価

4061 デンカ 2026年3月期本決算

Point：事業ポートフォリオ変革の進捗とヘルスケア分野を注視

4064 日本カーバイド工業 2026年3月期本決算

Point：反射シートの需要動向と電子材料関連の収益性を確認

4078 堺化学工業 2026年3月期本決算

Point：電子部品材料の在庫調整状況と価格改定の影響を把握

4092 日本化学工業 2026年3月期本決算

Point：リン製品・リチウム関連材料の需要とコスト管理を確認

4114 日本触媒 2026年3月期本決算

Point：SAP（高吸水性樹脂）の市況改善と次期利益目標を注視

4182 三菱瓦斯化学 2026年3月期本決算

Point：メタノール・BTX市況の影響と電子材料の伸びを確認

4183 三井化学 2026年3月期本決算

Point：モビリティ・ヘルスケア分野の成長と基盤素材の改善

4188 三菱ケミカルグループ 2026年3月期本決算

Point：事業売却・統合の進捗とスペシャリティ製品の利益率

4205 日本ゼオン 2026年3月期本決算

Point：合成ゴムの採算性と光学フィルムの需要回復を確認

4208 ＵＢＥ 2026年3月期本決算

Point：ナイロン・薬品の需給動向とセメント事業の統合効果

4212 積水樹脂 2026年3月期本決算

Point：道路安全資材の公共投資需要と原材料費の影響を確認

4231 タイガースポリマー 2026年3月期本決算

Point：自動車向けホースの需要動向と北米拠点の収益性を注視

4242 タカギセイコー 2026年3月期本決算

Point：車両用・OA機器用成形品の受注状況と次期見通し

4246 ダイキョーニシカワ 2026年3月期本決算

Point：マツダ向け等の内外装部品の生産動向とコスト低減

4274 細谷火工 2026年3月期本決算

Point：防衛予算拡大に伴う火工品の需要増と納期管理を注視

4367 広栄化学 2026年3月期本決算

Point：ピリジン誘導体等のファインケミカル需要と収益性

4409 東邦化学工業 2026年3月期本決算

Point：界面活性剤の樹脂・情報材料向け需要の動向を確認

4461 第一工業製薬 2026年3月期本決算

Point：電子材料・ウレタン材料の在庫状況と価格改定効果

4471 三洋化成工業 2026年3月期本決算

Point：高付加価値製品へのシフト状況と構造改革の進捗を注視

4611 大日本塗料 2026年3月期本決算

Point：建築・重防食塗料の需要動向と原料価格の影響を確認

4628 エスケー化研 2026年3月期本決算

Point：建築仕上げ材の占有率維持とリフォーム需要の動向

4635 東京インキ 2026年3月期本決算

Point：パッケージ用インキの需要と機能性資材の拡大を注視

4926 シーボン 2026年3月期本決算

Point：サロン来店客数の回復と化粧品売上の連動性を確認

4966 上村工業 2026年3月期本決算

Point：表面処理薬品の半導体・車載向け需要と次期見通し

4974 タカラバイオ 2026年3月期本決算

Point：研究試薬の需要動向とCDMO事業の稼働状況を確認

4980 デクセリアルズ 2026年3月期本決算

Point：異方性導電フィルムのシェアと新領域への進捗を評価

4997 日本農薬 2026年3月期本決算

Point：海外の農薬市況と為替変動影響、次期の販売計画

7877 永大化工 2026年3月期本決算

Point：自動車用マット等の合成樹脂製品の受注状況を確認

9845 パーカーコーポレーション 2026年3月期本決算

Point：表面処理剤の自動車向け需要と海外子会社の寄与を確認

4243 ニックス 2026年9月期2Q

Point：プラスチック部品の受注サイクルと下期案件をチェック

4928 ノエビアHD 2026年9月期2Q

Point：対面販売の効率とスキンケア新製品の寄与を確認

4931 新日本製薬 2026年9月期2Q

Point：パーフェクトワンの定期購入数と海外販路の拡大状況

3405 クラレ 2026年12月期1Q

Point：ポバール樹脂のグローバル需要と為替の影響を注視

4004 レゾナック・HD 2026年12月期1Q

Point：半導体材料の回復ペースと黒鉛電極の市況を確認

4933 Ｉ－ｎｅ 2026年12月期1Q

Point：BOTANIST等のブランド維持と新カテゴリーの成長

4979 ＯＡＴアグリオ 2026年12月期1Q

Point：国内外の肥料・農薬需要と期初の売上進捗を確認

4985 アース製薬 2026年12月期1Q

Point：殺虫剤の季節前在庫状況とオーラルケアの伸びを確認

【卸売業】

3107 ダイワボウHD 2026年3月期本決算

Point：ITインフラ流通事業のPC買い替え需要動向を注視

3131 シンデン・ハイテックス 2026年3月期本決算

Point：液晶・半導体の在庫水準と次期の販売計画を確認

3392 デリカフーズHD 2026年3月期本決算

Point：外食向け青果物供給の回復と物流効率化の成果

7456 松田産業 2026年3月期本決算

Point：貴金属リサイクルの回収量と金・パラジウム価格の影響

7458 第一興商 2026年3月期本決算

Point：カラオケ機器販売と直営店の客数・単価の推移を確認

7476 アズワン 2026年3月期本決算

Point：理化学機器のeコマース売上と物流拠点の稼働状況

7482 シモジマ 2026年3月期本決算

Point：包装資材の需要回復と原材料費転嫁の状況を確認

7602 レダックス 2026年3月期本決算

Point：中古車卸売の成約件数と在庫回転率をチェック

7637 白銅 2026年3月期本決算

Point：半導体製造装置向けアルミ等の非鉄金属需要を確認

7698 アイスコ 2026年3月期本決算

Point：アイス・冷凍食品の物流受託と卸売の利益率を注視

8032 日本紙パルプ商事 2026年3月期本決算

Point：紙パルプ市況の変動影響と海外事業の収益寄与

8051 山善 2026年3月期本決算

Point：工作機械・住設機器の国内投資意欲と海外展開を確認

8061 西華産業 2026年3月期本決算

Point：電力・産業機械の大型案件の検収時期をチェック

8075 神鋼商事 2026年3月期本決算

Point：鉄鋼・非鉄材料の取扱数量と神戸製鋼グループ向け

8081 カナデン 2026年3月期本決算

Point：FA・設備システム部門の受注残と次期計画を把握

8129 東邦HD 2026年3月期本決算

Point：薬価改定の影響と医薬品卸の物流コスト管理を注視

8130 サンゲツ 2026年3月期本決算

Point：壁紙・床材の占有率と海外事業の黒字化定着を確認

8136 サンリオ 2026年3月期本決算

Point：ライセンス収益の世界的拡大と店舗・パークの収益性

8138 三京化成 2026年3月期本決算

Point：化学品・合成樹脂の需要動向と次期の見通しを確認

8225 タカチホ 2026年3月期本決算

Point：土産品卸の観光需要回復による収益改善を確認

8226 理経 2026年3月期本決算

Point：防衛・防災関連のシステム受注と進捗をチェック

9305 ヤマタネ 2026年3月期本決算

Point：米穀卸の需給バランスと物流事業の稼働率を確認

9888 ＵＥＸ 2026年3月期本決算

Point：ステンレス鋼材の市況と在庫評価の影響を注視

9908 日本電計 2026年3月期本決算

Point：電子計測器のEV・5G向け需要と次期受注目標

9929 平和紙業 2026年3月期本決算

Point：ファンシーペーパーの需要と仕入価格の推移を確認

9986 蔵王産業 2026年3月期本決算

Point：清掃・洗浄機器の法人向け需要と新製品の寄与

9996 サトー商会 2026年3月期本決算

Point：東北エリアの外食向け業務用食品の動向を確認

8151 東陽テクニカ 2026年9月期2Q

Point：計測機器の受注残と下期の検収見通しをチェック

3350 メタプラネット 2026年12月期1Q

Point：事業転換後の進捗とビットコイン保有戦略の影響を確認

3355 クリヤマHD 2026年12月期1Q

Point：産業用ゴム・樹脂製品の北米市場動向を注視

7531 清和中央HD 2026年12月期1Q

Point：鉄鋼製品の在庫評価と期初の荷動きを確認

7613 シークス 2026年12月期1Q

Point：EMS事業の自動車・産業機器向け受注状況を確認

【小売業】

297A アルピコHD 2026年3月期本決算

Point：信州エリアの小売・運輸の連携効果と観光需要を確認

3059 ヒラキ 2026年3月期本決算

Point：低価格靴の販売動向とカタログ・WEBの受注効率を注視

3088 マツキヨココカラ＆カンパニー 2026年3月期本決算

Point：統合シナジーの成果とインバウンド・化粧品の伸び

3099 三越伊勢丹HD 2026年3月期本決算

Point：首都圏旗艦店の高額品販売と免税売上の勢いを確認

3395 サンマルクHD 2026年3月期本決算

Point：既存店売上の回復と不採算店閉鎖による利益改善を注視

7508 Ｇ‐７HD 2026年3月期本決算

Point：業務スーパー等のFC展開の進捗と次期出店計画

7522 ワタミ 2026年3月期本決算

Point：居酒屋事業の黒字定着と宅食事業の会員数推移

7554 幸楽苑 2026年3月期本決算

Point：店舗運営の効率化と原材料費抑制の成果を確認

7561 ハークスレイ 2026年3月期本決算

Point：持ち帰り弁当の販売動向と不動産事業の寄与を確認

8160 木曽路 2026年3月期本決算

Point：宴会需要の回復状況と新業態の出店成果を注視

9850 グルメ杵屋 2026年3月期本決算

Point：空港店舗等の人流回復とコスト管理の状況を確認

9856 ケーユーHD 2026年3月期本決算

Point：中古車販売の単価と台数、整備収益の伸びを確認

9904 ベリテ 2026年3月期本決算

Point：ジュエリー販売の催事効果と在庫管理の状況をチェック

9956 バローHD 2026年3月期本決算

Point：スーパーの既存店好調維持とドラッグストアの伸長

9959 アシードHD 2026年3月期本決算

Point：自販機運営の効率化と飲料製造受託の状況を確認

9997 ベルーナ 2026年3月期本決算

Point：通販事業のレスポンス率とホテル事業の収益貢献

7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD 2026年6月期3Q

Point：ドン・キホーテの免税売上と独自商品（PB）の比率

7585 かんなん丸 2026年6月期3Q

Point：首都圏店舗の集客状況と通期利益計画への進捗

3556 リネットジャパングループ 2026年9月期2Q

Point：リユース・カンボジア金融両事業の成長バランスを注視

3197 すかいらーくHD 2026年12月期1Q

Point：価格改定後の客数動向と新規出店の滑り出しを確認

3416 ピクスタ 2026年12月期1Q

Point：素材ダウンロード件数と定額制プランの導入状況

【不動産業】

2980 ＳＲＥHD 2026年3月期本決算

Point：不動産テックのSaaS導入数と仲介事業の利益率

2984 ヤマイチエステート 2026年3月期本決算

Point：和歌山中心の用地仕入れ状況と販売進捗を確認

2993 長栄 2026年3月期本決算

Point：賃貸管理戸数の増加と入居率の安定推移を注視

3232 三重交通グループHD 2026年3月期本決算

Point：不動産分譲の計上時期と運輸事業の回復バランス

3237 イントランス 2026年3月期本決算

Point：不動産再生案件の出口戦略と新規仕入れの進捗

3284 フージャースHD 2026年3月期本決算

Point：地方マンションの契約状況と次期引き渡し予定

3484 イノベーションHD 2026年3月期本決算

Point：投資用マンションの成約ペースと次期見通しをチェック

6620 宮越HD 2026年3月期本決算

Point：中国・深圳の再開発プロジェクトの進捗状況を注視

6625 ＪＡＬＣＯHD 2026年3月期本決算

Point：不動産賃貸の利回りと貸付金利息の収益性を確認

8801 三井不動産 2026年3月期本決算

Point：ビル賃貸の空室率と商業・住宅販売の好調持続性

8802 三菱地所 2026年3月期本決算

Point：丸の内再開発の進捗と海外不動産売却の利益貢献

8818 京阪神ビルディング 2026年3月期本決算

Point：データセンタービル等の賃貸収益の安定性を確認

8830 住友不動産 2026年3月期本決算

Point：ビル竣工サイクルの影響と次期の増益確度を注視

9633 東京テアトル 2026年3月期本決算

Point：リノベーションマンション販売と映画事業の寄与を確認

3457 Ａｎｄ ＤｏHD 2026年6月期3Q

Point：ハウス・リースバックの契約数とフランチャイズの拡大

8912 エリアクエスト 2026年6月期3Q

Point：都心店舗ビルのリーシング成約状況と更新料収益

8945 サンネクスタグループ 2026年6月期3Q

Point：社宅代行の受託件数とBPOサービスの進捗を確認

4809 パラカ 2026年9月期2Q

Point：駐車場運営の稼働率と新規用地の確保状況を確認

1435 ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 2026年12月期1Q

Point：AI・IoT活用のアパート管理の期初進捗を注視

8804 東京建物 2026年12月期1Q

Point：大型オフィスビルの入居状況と分譲マンションの契約

8946 ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ 2026年12月期1Q

Point：中国等海外投資家の動向と国内物件の販売状況

【銀行業】

7167 めぶきフィナンシャルグループ 2026年3月期本決算

Point：貸出金利回りの上昇傾向と与信費用の管理状況

7337 ひろぎんHD 2026年3月期本決算

Point：地域経済の資金需要と非利息利益の拡大ペース

8316 三井住友フィナンシャルグループ 2026年3月期本決算

Point：国内金利上昇の収益寄与と海外貸出の資産自己管理

8341 七十七銀行 2026年3月期本決算

Point：東北の半導体投資に関連する資金需要と預貸金利ざや

8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2026年3月期本決算

Point：デジタルバンクの進捗と九州の半導体関連需要

8366 滋賀銀行 2026年3月期本決算

Point：貸出金の伸びと有価証券運用の評価損益をチェック

8524 北洋銀行 2026年3月期本決算

Point：ラピダス効果等による道内経済の活性化と貸出増

8542 トマト銀行 2026年3月期本決算

Point：地元中小企業向け融資の動向と経費率の推移を確認

8550 栃木銀行 2026年3月期本決算

Point：利ざやの推移と地域密着型金融の成果をチェック

8551 北日本銀行 2026年3月期本決算

Point：岩手県内の資金需給と次期のコア業務純益目標

8562 福島銀行 2026年3月期本決算

Point：SBIグループとの連携による収益基盤の再構築状況

【精密機器】

255A ジーエルテクノHD 2026年3月期本決算

Point：分析機器関連の需要動向と新製品の市場浸透を確認

7715 長野計器 2026年3月期本決算

Point：圧力センサの自動車・水素向け需要と受注残を確認

7729 東京精密 2026年3月期本決算

Point：半導体製造装置の受注底打ちと次期回復見通しを確認

7734 理研計器 2026年3月期本決算

Point：ガス検知器のプラント向け需要と次期利益目標

7745 Ａ＆ＤホロンHD 2026年3月期本決算

Point：半導体関連装置と医療・計測機器の成長バランス

7762 シチズン時計 2026年3月期本決算

Point：工作機械の受注回復と時計事業の採算向上を確認

7780 メニコン 2026年3月期本決算

Point：定額制会員数の推移と海外でのコンタクト販売状況

7979 松風 2026年3月期本決算

Point：歯科材料の国内外需要と次期の新製品投入計画

8050 セイコーグループ 2026年3月期本決算

Point：高価格帯時計の販売動向と電子デバイスの改善状況

7760 ＩＭＶ 2026年9月期2Q

Point：振動試験機のEV開発向け需要と下期の受注見通し

268A リガク・HD 2026年12月期1Q

Point：X線分析装置のグローバル受注と期初進捗を注視

7776 セルシード 2026年12月期1Q

Point：細胞シートの治験進捗と提携先開拓の状況を確認

【輸送用機器】

7122 近畿車輛 2026年3月期本決算

Point：鉄道車両の国内外案件の検収進捗と次期受注を確認

7201 日産自動車 2026年3月期本決算

Point：販売台数の推移とEV戦略の修正・コスト削減の成果

7202 いすゞ自動車 2026年3月期本決算

Point：北米・アジアの商用車需要と物流2024年問題への対応

7208 カネミツ 2026年3月期本決算

Point：プーリ製品の受注動向と海外生産拠点の利益率を確認

7222 日産車体 2026年3月期本決算

Point：委託生産車種の生産台数と次期の車種構成を確認

7226 極東開発工業 2026年3月期本決算

Point：特装車の受注残高と原材料・人件費の転嫁状況

7238 曙ブレーキ工業 2026年3月期本決算

Point：事業再生計画の進捗と国内外での受注獲得状況

7240 ＮＯＫ 2026年3月期本決算

Point：オイルシールとFPCの需要環境、次期の収益見通し

7242 カヤバ 2026年3月期本決算

Point：ショックアブソーバの供給体制と利益率改善を注視

7292 村上開明堂 2026年3月期本決算

Point：バックミラーのシェア維持と電子ミラーの普及状況

7296 エフ・シー・シー 2026年3月期本決算

Point：クラッチ製品の二輪・四輪向け需要と海外収益性

7299 フジオーゼックス 2026年3月期本決算

Point：エンジンバルブの生産動向と次期の需要予測を確認

7551 ウェッズ 2026年3月期本決算

Point：アルミホイールの販売動向と冬用需要の推移を注視

7314 小田原機器 2026年12月期1Q

Point：運賃決済システムの更新需要と期初の導入実績を確認

【陸運業】

9007 小田急電鉄 2026年3月期本決算

Point：鉄道の定期外客数推移と新宿再開発の進捗を注視

9008 京王電鉄 2026年3月期本決算

Point：沿線人口動向と商業・ホテルの収益回復状況を確認

9010 富士急行 2026年3月期本決算

Point：富士山観光のインバウンド需要とレジャー収益を確認

9025 鴻池運輸 2026年3月期本決算

Point：国際物流と請負事業の伸長、賃上げの影響を注視

9036 東部ネットワーク 2026年3月期本決算

Point：飲料・ケミカル物流の物量と燃料費コストの管理状況

9067 丸運 2026年3月期本決算

Point：ENEOSグループ向け物流の安定性と次期利益目標

9069 センコーグループHD 2026年3月期本決算

Point：M&Aによる事業拡大の成果と物流センターの稼働率

9074 日本石油輸送 2026年3月期本決算

Point：石油製品の輸送需要とコンテナ賃貸の状況を確認

9082 大和自動車交通 2026年3月期本決算

Point：タクシーの配車アプリ利用状況と運転手確保の進捗

9087 タカセ 2026年3月期本決算

Point：倉庫・運輸の取扱量と経費削減の成果をチェック

9147 ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳHD 2026年12月期1Q

Point：国際貨物運賃の市況とグローバル物流の期初進捗

【電気機器】

6518 三相電機 2026年3月期本決算

Point：ポンプ製品の受注環境と原材料コストの転嫁状況

6523 ＰＨＣHD 2026年3月期本決算

Point：診断・ライフサイエンス機器の収益改善状況を注視

6525 ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ 2026年3月期本決算

Point：半導体成膜装置の需要回復とメモリ・ロジックの構成

6590 芝浦メカトロニクス 2026年3月期本決算

Point：半導体後工程装置の受注動向と次期の収益見通し

6638 ミマキエンジニアリング 2026年3月期本決算

Point：インクジェットプリンタの海外販売と消耗品の寄与

6645 オムロン 2026年3月期本決算

Point：制御機器事業の在庫調整完了と利益率の回復状況

6648 かわでん 2026年3月期本決算

Point：配電盤の受注残高と次期の工事進捗見通しを確認

6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2026年3月期本決算

Point：EV向けリチウム電池の投資状況と鉛蓄電池の安定性

6703 沖電気工業 2026年3月期本決算

Point：構造改革の成果と特機・ソリューションの利益貢献

6787 メイコー 2026年3月期本決算

Point：車載・スマホ向けプリント基板の需要とベトナム展開

6788 日本トリム 2026年3月期本決算

Point：電解水素水整水器の販売数と農業分野への展開進捗

6800 ヨコオ 2026年3月期本決算

Point：車載アンテナの需要動向と半導体検査用ソケットの伸び

6845 アズビル 2026年3月期本決算

Point：ビル空調と産業向け制御の受注状況・次期目標を確認

6941 山一電機 2026年3月期本決算

Point：半導体検査用ソケットの需要底打ちと回復ペースを注視

7276 小糸製作所 2026年3月期本決算

Point：LEDヘッドランプの採用拡大と海外拠点別の採算性

7735 ＳＣＲＥＥＮHD 2026年3月期本決算

Point：洗浄装置の世界シェア維持と次期の設備投資意欲

6785 鈴木 2026年6月期3Q

Point：コネクタ部材の需要動向と金型事業の進捗を確認

6524 湖北工業 2026年12月期1Q

Point：光通信用リード端子の需要と期初受注の推移を注視

6694 ズーム 2026年12月期1Q

Point：電子楽器・録音機器の新製品投入効果をチェック

6748 星和電機 2026年12月期1Q

Point：道路・情報表示灯の受注状況と採算性を確認

6871 日本マイクロニクス 2026年12月期1Q

Point：プローブカードのHBM向け等、高度化需要の進捗

6914 オプテックスグループ 2026年12月期1Q

Point：防犯センサ・自動ドアセンサの国内外需要を確認

【その他金融業】

7187 ジェイリース 2026年3月期本決算

Point：家賃保証の新規契約数と代位弁済率の推移を注視

7191 イントラスト 2026年3月期本決算

Point：医療・介護費用保証の拡大状況と利益率をチェック

8772 アサックス 2026年3月期本決算

Point：不動産担保ローンの実行額と焦付率の低さを確認

7320 Ｓｏｌｖｖｙ 2026年6月期3Q

Point：ファイナンス事業の進捗と通期利益への確度を精査

【ガラス・土石製品】

5232 住友大阪セメント 2026年3月期本決算

Point：セメント価格の維持と高機能材料の収益貢献を注視

5288 アジアパイルHD 2026年3月期本決算

Point：コンクリートパイルの需要動向と施工単価の推移

5368 日本インシュレーション 2026年3月期本決算

Point：耐火被覆材の建築需要とプラント向け動向を確認

7943 ニチハ 2026年3月期本決算

Point：外壁材の国内シェアと米国事業の利益貢献を確認

5301 東海カーボン 2026年12月期1Q

Point：黒鉛電極・カーボンブラックの市況と在庫影響を確認

【鉄鋼】

5401 日本製鉄 2026年3月期本決算

Point：鋼材スプレッドの維持とUSスチール買収の進捗状況

5458 高砂鐵工 2026年3月期本決算

Point：ステンレス磨帯鋼の需要と仕入価格の影響を確認

5463 丸一鋼管 2026年3月期本決算

Point：鋼管の国内需要と北米市場の利益寄与を確認

5632 三菱製鋼 2026年3月期本決算

Point：特殊鋼・ばねの自動車向け需要と海外の改善状況

7305 新家工業 2026年3月期本決算

Point：鋼管・リム製品の需給バランスと利益率をチェック

【非鉄金属】

5706 三井金属 2026年3月期本決算

Point：亜鉛市況と極薄銅箔等、電子材料の需要を注視

5711 三菱マテリアル 2026年3月期本決算

Point：銅価格の動向と超硬工具の需要回復ペースを確認

5753 日本伸銅 2026年3月期本決算

Point：黄銅棒の需要動向と原材料評価損益の影響を確認

5757 ＣＫサンエツ 2026年3月期本決算

Point：黄銅棒・管のシェア維持と次期利益見通しを注視

【金属製品】

3422 Ｊ－ＭＡＸ 2026年3月期本決算

Point：自動車骨格部品の生産台数とタイ拠点の収益状況

3431 宮地エンジニアリンググループ 2026年3月期本決算

Point：橋梁の保全・新設需要と大型案件の進捗を確認

3435 サンコーテクノ 2026年3月期本決算

Point：あと施工アンカーの需要と新製品の市場浸透を注視

5911 横河ブリッジHD 2026年3月期本決算

Point：橋梁・システム建築の受注残高と次期計画を評価

5915 駒井ハルテック 2026年3月期本決算

Point：鋼構造物の受注環境と施工効率の改善を確認

5951 ダイニチ工業 2026年3月期本決算

Point：暖房機器の冬期販売動向と加湿器の寄与を注視

5956 トーソー 2026年3月期本決算

Point：カーテンレールの需要と新築・リフォームの比率

5973 トーアミ 2026年3月期本決算

Point：溶接金網の需要と原材料コストの管理状況を確認

5974 中国工業 2026年3月期本決算

Point：高圧ガス容器の需要と水素タンク等の進捗を確認

5976 高周波熱錬 2026年3月期本決算

Point：自動車部品の受託加工とIH設備の受注状況を注視

5985 サンコール 2026年3月期本決算

Point：精密ばねの需要とHDD関連の在庫調整状況を確認

3449 テクノフレックス 2026年12月期1Q

Point：継手製品の期初受注と半導体関連の動向を確認

5957 日東精工 2026年12月期1Q

Point：工業用ねじと自動組立装置の需要動向を確認

5997 協立エアテック 2026年12月期1Q

Point：空調・防災機器の期初進捗と次期見通しを注視

【パルプ・紙】

3896 阿波製紙 2026年3月期本決算

Point：水処理用・自動車用機能紙の需要動向を確認

3954 昭和パックス 2026年3月期本決算

Point：重包装袋の需要と原材料費の影響を確認

3944 古林紙工 2026年12月期1Q

Point：パッケージ用資材の受注と生産コストの推移

3947 ダイナパック 2026年12月期1Q

Point：段ボール製品の物量と価格改定の効果をチェック

【医薬品】

4502 武田薬品工業 2026年3月期本決算

Point：主要品の特許切れ影響とパイプラインの承認進捗

4506 住友ファーマ 2026年3月期本決算

Point：北米主力3製品の伸長と構造改革の成果を確認

4521 科研製薬 2026年3月期本決算

Point：後発品の影響と新薬の市場浸透状況を注視

4524 森下仁丹 2026年3月期本決算

Point：カプセル技術の受託とヘルスケア品の動向を確認

4527 ロート製薬 2026年3月期本決算

Point：スキンケアの海外伸長と国内の新製品効果を評価

4540 ツムラ 2026年3月期本決算

Point：漢方製剤の安定需要と原料調達コストの影響を確認

4548 生化学工業 2026年3月期本決算

Point：関節機能改善剤の国内外販売と研究開発の進捗

4552 ＪＣＲファーマ 2026年3月期本決算

Point：希少疾患薬の海外ライセンス収益と国内販売を注視

4570 免疫生物研究所 2026年3月期本決算

Point：抗体関連の受託・販売と通期損益の着地を確認

4888 ステラファーマ 2026年3月期本決算

Point：BNCT用薬剤の症例数拡大と次期計画をチェック

4889 レナサイエンス 2026年3月期本決算

Point：開発パイプラインの治験進捗と共同開発の状況

4587 ペプチドリーム 2026年12月期1Q

Point：提携先からのマイルストーン収益の計上状況を把握

4595 ミズホメディー 2026年12月期1Q

Point：検査試薬の感染症流行状況に伴う需要変動を確認

504A イノバセル 2026年12月期1Q

Point：細胞治療薬の治験進捗と事業化へのマイルストーン

【繊維製品】

3205 ダイドーリミテッド 2026年3月期本決算

Point：アパレル販売の回復状況と在庫削減の効果を確認

3402 東レ 2026年3月期本決算

Point：炭素繊維の航空宇宙向け回復と次期利益見通し

3529 アツギ 2026年3月期本決算

Point：靴下・インナーの売上推移と構造改革の成果

3569 セーレン 2026年3月期本決算

Point：車載資材のグローバル展開と高付加価値化を確認

3580 小松マテーレ 2026年3月期本決算

Point：衣料用・資材用ファブリックの利益率改善を注視

8107 キムラタン 2026年3月期本決算

Point：ベビー・子供服の店舗戦略とEC伸長をチェック

8111 ゴールドウイン 2026年3月期本決算

Point：ノースフェイス等のブランド力維持と在庫管理

8029 ルックHD 2026年12月期1Q

Point：インポートブランドの販売動向と店舗効率を確認

【倉庫・運輸関連業】

9302 三井倉庫HD 2026年3月期本決算

Point：フォワーディングの利ざやと次期収益目標を注視

9306 東陽倉庫 2026年3月期本決算

Point：倉庫稼働率と物流センターの新規寄与を確認

9319 中央倉庫 2026年3月期本決算

Point：保管残高の推移と運送部門の採算性をチェック

9365 トレーディア 2026年3月期本決算

Point：輸出入貨物の取扱量と通関業務の進捗を確認

9367 大東港運 2026年3月期本決算

Point：港湾運送の稼働状況と次期見通しを把握

【海運業／保険業／電気・ガス業／ゴム製品】

9130 共栄タンカー 2026年3月期本決算

Point：中長期用船契約の安定性と市況連動枠の収益性

9308 乾汽船 2026年3月期本決算

Point：バラ積み船市況の変動影響と不動産事業の安定性

7157 ライフネット生命保険 2026年3月期本決算

Point：保有契約件数の伸びと事業費率の改善状況を確認

9519 レノバ 2026年3月期本決算

Point：バイオマス発電所の稼働状況と新規案件の開発進捗

5184 ニチリン 2026年12月期1Q

Point：自動車用ホースの国内外生産動向とコスト管理

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。