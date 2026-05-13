なにわ男子の道枝駿佑（２３）が、９月からプライムビデオで独占配信される完全オリジナル作品「Ｍ．Ｉ．Ｓ．Ｓ．Ｉ．Ｏ．Ｎ． 歌劇な潜入捜査官」に主演することが１２日、分かった。道枝は「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに挑む。俳優としては今年だけで２作の主演映画が公開されるなど、目覚ましい活躍が続いている。

俳優・道枝の勢いが止まらない。３月に映画単独初主演「君が最後に遺した歌」が公開され、今秋に主演映画「うるわしの宵の月」を控えるという状況で、さらに今回の配信作品にも主演。「この作品をきっかけに、自分も夢に向かって頑張ろうと思ってくれたらうれしい」と呼びかけた。

道枝は２０１７年に日本テレビ系「母になる」でドラマデビューし、２２年に「今夜、世界からこの恋が消えても」で映画初主演。２４年に日台合作映画「青春１８×２君へと続く道」、２５年にＴＢＳ系ドラマ「キャスター」と話題作に相次いで出演し、着実にステップアップしてきた。

今作で演じるのは警視庁捜査三課のエリート・松見奏多役で、頭脳明晰（めいせき）・運動能力抜群だが人付き合いが苦手な一匹おおかみの若き刑事。「ドローン爆弾事件」の犯人が潜伏しているとされる、３年前まで女子大だった芸術大学への潜入捜査を行う。女子学生が大半を占める芸大に刑事だとバレずに紛れ込むため、女性の格好で潜入する。

まさに美しすぎる顔立ちの道枝にはハマり役で「刑事役は夢のひとつでもあったので、うれしかった。女装して潜入捜査をする役なんてやったことがないので、すごくおもしろそうだと思いました」とオファーを受けた時の心境を明かした。

捜査の過程でなぜかミュージカル出演が決まってしまう展開もあり、「いろいろな道枝駿佑が見られる作品。クスッと笑えるようなところも多くて、ぜひ気楽に見てくださればいいなと思います」とアピール。男のエリート刑事の凜としたまなざしと、潜入捜査のための女子大生という２つの顔を表現する。