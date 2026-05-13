新日本プロレスの天山広吉が１１日、都内で記者会見し８月１５日の両国国技館大会で現役引退することをを発表した。

引退会見に同席した棚橋弘至社長は「復帰を目指してリハビリを重ねてまいりましたが、現役続行は難しいと本人より申し出があり、会社として引退を受理いたしました」と時折、声を震わせながら明かし、引退後は「新日本プロレス所属として芸能活動を継続していく予定です」と発表した。

１９７１年３月２３日、京都市で生まれた天山は、新日本プロレスが立ち上げた「新日本プロレス学校」に入門。９１年１月１１日、今冶市公会堂での松田納戦でデビューした。

９３年の第４回「ヤングライオン杯」で優勝し欧州へ武者修業。９５年１月に凱旋帰国し、蝶野正洋、ヒロ斎藤と狼群団を結成した。

９７年にはｎＷｏジャパン入りし９９年１月４日、小島聡とのテンコジタッグでＩＷＧＰタッグ王座を奪取した。００年には、蝶野率いるＴ２０００の一員となりトップとして活躍した。

０３年８月の「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ」で初優勝。同年１１月には、高山善廣を破りＩＷＧＰヘビー級王座を初奪取した。０４年の「Ｇ１」も優勝し連覇を達成。０６年には全日本プロレスの「世界最強タッグ」に小島聡のタッグで出場し初優勝するなど、常に第一線で新日本マットを支え続けた。身長は１８３センチ、体重は１１５キロ。得意技は、アナコンダバイス、モンゴリアンチョップ、アナコンダマックス、ＴＴＤ、ダイビングヘッドバット。

近年は負傷が原因で試合出場は少なくなっていたが、デビューから３５年あまり。天山がプロレス界に残した功績と猛牛ファイトは永遠に語り継がれる。