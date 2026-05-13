将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「脳の衰退」に感じる不安を拭う“希望の話”

「年を取れば、物忘れが増えるのは仕方ない」

「脳の衰えは、もう戻らない」

そう思って、不安を感じている人は多いだろう。

認知症という言葉には、どうしても「一度始まったら止められない」という怖さがつきまとう。

しかし、元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は、著書『糖毒脳』で、そんな不安に対して“希望の話”を紹介している。

それは、ロンドンのタクシー運転手たちの脳についての話だ。

「海馬」だけは鍛えられる

下村氏は長年英国で研究をしていたため、仕事で何度もロンドンを訪れたという。

ロンドンの街は、細い道や裏道、一方通行が多く、非常に複雑に入り組んでいる。

その道を、ナビにも頼らず、正確に走り抜ける人たちがいる。

興味深いことに、ロンドンのタクシー運転手たちの脳を調べてみると、なんと通常の人よりも「海馬」の容量が大きく発達していることがわかったそうです。

――『糖毒脳』より引用

海馬とは、脳の中でも「記憶」を司る重要な場所だ。

アルツハイマー病では、この海馬が最初にダメージを受ける。

だからこそ、この事実は大きな意味を持つ。

脳を構成する神経細胞は、筋肉細胞とは異なり、一度失われると新たに作られることはほとんどありません。加齢に伴って減っていく一方だと考えられてきました。

ですが研究によると、脳の中の「記憶」を司る重要な部位である「海馬」においてのみ、脳の一部の神経細胞が新たに増えることがわかっています。

――『糖毒脳』より引用

つまり、脳は完全に“減るだけ”ではない。

少なくとも海馬には、育て直せる可能性がある。

海馬を守るための「シンプルすぎる習慣」

では、その海馬を守り、育てるために何が有効なのか。

下村氏が挙げる答えは、意外なほどシンプルだ。

その点において有効だと言われているのが「運動」です。

――『糖毒脳』より引用

歩く。

体を動かす。

その積み重ねが、脳の未来を変えていく。

書籍では、そのメカニズムについても詳細に解説されている。

今からでも遅くない。

脳は、正しく刺激を与えれば、まだ応えてくれる。

その事実こそが、何よりの希望なのかもしれない。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。