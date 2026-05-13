Sorule×JO1の新ビジュアル公開♡やわらか髪へ導く新ヘアケアが登場

やわらかな質感にこだわるセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」から、新ヘアケアアイテムが2026年5月20日（水）より全国発売されます。今回登場するのは、美容液ミルク「ソフニングミルク R」と、3WAYで使える「ソフニングオイルミスト R」。さらにブランドアンバサダーを務めるJO1の新ビジュアルも公開され、軽やかで透明感のある世界観にも注目が集まっています♡毎日のケアをもっと心地よくしてくれる新作アイテムをチェックしてみて。

芯からやわらかく導く美容液ミルク

「ソルレ ソフニングミルク R」は、70mL・1,980円（税込）で展開される美容液ミルク。髪の芯までうるおいを届け、ダメージを補修しながら、ふんわりしなやかな髪へ導いてくれるアイテムです。

5種のPPT成分（※1）を配合し、熱や摩擦、カラーによるダメージにアプローチ。ベタつきにくい軽やかなミルクが髪内部へすっとなじみ、まとまり感のあるやわらかな質感に整えます。

さらに、ジラウロイルグルタミン酸リシンNaや加水分解シルクなどのソフニング補修成分（※2）が、髪の芯・内側・表面の3層をケア。乾燥によるごわつきを防ぎ、触れたくなるような質感を叶えます。

香りは「サンライズベルガモット」。ベルガモットやオレンジの爽やかさに、ブラックティーやローズが重なったシトラスフローラルの香りで、ヘアケアタイムを心地よく演出してくれます♪

※1 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン（すべてヘアコンディショニング成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム－δ－ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

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3WAYで使えるオイルミストにも注目

「ソルレ ソフニングオイルミスト R」は、150mL・1,650円（税込）の3WAY美容液オイルミスト。

オイルなのに細やかなミストで噴射される新感覚タイプで、乾いた髪にも濡れた髪にも使える万能アイテムです。

軽やかなオイルが髪全体へ均一に広がり、ごわつきを抑えながら指通りなめらかな髪へ。

スタイリング前のヒートケア、インバストリートメント前の導入ケア、朝の寝ぐせ直しなど、シーンに合わせて使えるのも魅力です。

さらに、ケラチン由来成分（※3）や天然保湿成分（※4）を配合し、乾燥しやすい毛先までしっとりやわらかな印象に。

香りは「ミッドナイトフィグ」で、フィグや紅茶、サンダルウッドが重なる落ち着いたウッディフルーティの香りを楽しめます。

また、今回公開されたJO1の新ビジュアルでは、ブルーを基調にした幻想的な空間の中で、やわらかな髪質や透明感を表現。

ナチュラルな雰囲気と軽やかなスタイリングが、新商品の世界観とリンクした魅力的なビジュアルに仕上がっています。

※3 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（ヘアコンディショニング成分）

※4 ヒドロキシエチルウレア（保湿・ヘアコンディショニング成分）

毎日のヘアケアをもっと心地よく

髪のうねりや広がり、パサつきなど、尽きない髪悩みに寄り添う「Sorule」の新作ヘアケア。毎日のケアに取り入れることで、扱いやすくやわらかな髪へと導いてくれるのが魅力です。

JO1の透明感あふれるビジュアルとともに、“理想の髪の正体は、やわらかさでした”というブランドメッセージをぜひ体感してみてください♡

これからの季節に向けて、軽やかでしなやかなヘアケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか。