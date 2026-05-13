人といると、なぜあんなに疲れるのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「人間関係」で疲れてしまう理由

「人間関係で、すぐ疲れてしまう」

そんな人には、ある共通点がある。

それは、「相手のことを重視しすぎている」ことだ。

誘われたら断れない。

場の空気を壊したくない。

途中で帰るのは失礼だ。

そうやって、“我慢して付き合うこと”を無意識に続けてしまう。

もちろん人間関係には気遣いが必要だ。

だが我慢し続けると、回復するのに非常に時間がかかる「疲労」につながってしまう。

人間関係は途中でやめていい

そんな人に気づいてほしいことがある。

「人間関係は、途中でやめてもいい」ということだ。

つまらない、役に立たないと思える状況があり、そこから途中で離れればもっと有意義な時間を過ごせると思えるのなら、積極的にそうしよう。

たとえば退屈なパーティは早めに切り上げよう。非生産的な会議は途中で席を外そう。子育て中の人にとって、子どもと一緒にいるのは当然だが、放課後の活動やスポーツの活動にすべて付き添う必要があるだろうか？家族によっては、こうした付き添いが重荷になることもある。

他人が関わっていると、自分1人で行動するときのように即座に決定を下すのが難しいこともある。それでも、途中で何かをやめられれば、「時間が増える」「大きな自由を味わえる」という2つのメリットを多く体験できるようになる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人間関係で消耗しやすい人ほど、

「最後まで付き合うこと＝優しさ」だと思い込んでいる。

だが、本当に大切なのは、無理を続けることではなく、自分が壊れる前に距離を取ることだ。

「ここまでにしておこう」

そう決められるだけで、人間関係は驚くほどラクになる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）